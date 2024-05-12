Борьба за хрустальный микрофон в финале Евровидения-2024 подошла к завершению. Дуэт alyona alyona и Jerry Heil занял почетное 3 место. В то же время победу одержали представители Швейцарии Nemo с песней The Code. Подробнее о результатах голосования зрителей и национального жюри, расскажет Show 24.

Не пропустите Nemo – победители Евровидения-2024: биография триумфаторов

Финал Евровидения-2024: результаты голосования

  1. Швейцария: Nemo – The Code – 591 бал
  2. Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim – 547 баллов
  3. Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria – 453 балла
  4. Израиль: Eden Golan – Hurricane – 375 баллов
  5. Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue – 278 баллов
  6. Франция: Slimane – Mon Amour – 445 баллов
  7. Италия: Angelina Mango – La noia – 268 баллов
  8. Армения: LADANIVA – Jako – 183 балла
  9. Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable – 174 балла
  10. Португалия: iolanda – Grito – 152 балла
  11. Греция: Marina Satti – ZARI – 126 баллов
  12. Германия: ISAAK – Always On The Run – 117 баллов
  13. Люксембург: Tali – Fighter – 103 балла
  14. Литва: Silvester Belt – Luktelk – 90 баллов
  15. Кипр: Silia Kapsis – Lia – 78 баллов
  16. Латвия: Dons – Hollow – 64 балла
  17. Сербия: Тейя Дора – Ramonda – 54 балла
  18. Великобритания: Olly Alexander – Dizzy – 46 баллов
  19. Финляндия: Windows 95man – No Rules! – 38 баллов
  20. Эстония: 5miinust и Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi – 37 баллов
  21. Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter – 34 балла
  22. Испания: Nebulossa – Zorra – 30 баллов
  23. Словения: Raiven – Veronika – 27 баллов
  24. Австрия: Kaleen – We Will Rave – 24 балла
  25. Норвегия: Gåte – Ulveham – 19 баллов

Результаты голосования Евровидения-2024
Результаты голосования Евровидения-2024 / Скриншот с видео

Что известно о финале Евровидения

  • Лидером букмекеров был представитель Хорватии – Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Второе место прогнозировали представительнице Израиля – Эден Голан. Третье место пророчили Швейцарии – Nemo.
  • В то же время украинскому дуэту alyona alyona и Jerry Heil прогнозировали шестую строчку в рейтинге. Однако девушкам удалось получить почетное место в финале.