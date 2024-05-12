Борьба за хрустальный микрофон в финале Евровидения-2024 подошла к завершению. Дуэт alyona alyona и Jerry Heil занял почетное 3 место. В то же время победу одержали представители Швейцарии Nemo с песней The Code. Подробнее о результатах голосования зрителей и национального жюри, расскажет Show 24.
Не пропустите Nemo – победители Евровидения-2024: биография триумфаторов
Финал Евровидения-2024: результаты голосования
- Швейцария: Nemo – The Code – 591 бал
- Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim – 547 баллов
- Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria – 453 балла
- Израиль: Eden Golan – Hurricane – 375 баллов
- Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue – 278 баллов
- Франция: Slimane – Mon Amour – 445 баллов
- Италия: Angelina Mango – La noia – 268 баллов
- Армения: LADANIVA – Jako – 183 балла
- Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable – 174 балла
- Португалия: iolanda – Grito – 152 балла
- Греция: Marina Satti – ZARI – 126 баллов
- Германия: ISAAK – Always On The Run – 117 баллов
- Люксембург: Tali – Fighter – 103 балла
- Литва: Silvester Belt – Luktelk – 90 баллов
- Кипр: Silia Kapsis – Lia – 78 баллов
- Латвия: Dons – Hollow – 64 балла
- Сербия: Тейя Дора – Ramonda – 54 балла
- Великобритания: Olly Alexander – Dizzy – 46 баллов
- Финляндия: Windows 95man – No Rules! – 38 баллов
- Эстония: 5miinust и Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi – 37 баллов
- Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter – 34 балла
- Испания: Nebulossa – Zorra – 30 баллов
- Словения: Raiven – Veronika – 27 баллов
- Австрия: Kaleen – We Will Rave – 24 балла
- Норвегия: Gåte – Ulveham – 19 баллов
Результаты голосования Евровидения-2024 / Скриншот с видео
Что известно о финале Евровидения
- Лидером букмекеров был представитель Хорватии – Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Второе место прогнозировали представительнице Израиля – Эден Голан. Третье место пророчили Швейцарии – Nemo.
- В то же время украинскому дуэту alyona alyona и Jerry Heil прогнозировали шестую строчку в рейтинге. Однако девушкам удалось получить почетное место в финале.