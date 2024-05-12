Борьба за хрустальный микрофон в финале Евровидения-2024 подошла к завершению. Дуэт alyona alyona и Jerry Heil занял почетное 3 место. В то же время победу одержали представители Швейцарии Nemo с песней The Code. Подробнее о результатах голосования зрителей и национального жюри, расскажет Show 24.

Не пропустите Nemo – победители Евровидения-2024: биография триумфаторов

Финал Евровидения-2024: результаты голосования

Швейцария: Nemo – The Code – 591 бал Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim – 547 баллов Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria – 453 балла Израиль: Eden Golan – Hurricane – 375 баллов Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue – 278 баллов Франция: Slimane – Mon Amour – 445 баллов Италия: Angelina Mango – La noia – 268 баллов Армения: LADANIVA – Jako – 183 балла Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable – 174 балла Португалия: iolanda – Grito – 152 балла Греция: Marina Satti – ZARI – 126 баллов Германия: ISAAK – Always On The Run – 117 баллов Люксембург: Tali – Fighter – 103 балла Литва: Silvester Belt – Luktelk – 90 баллов Кипр: Silia Kapsis – Lia – 78 баллов Латвия: Dons – Hollow – 64 балла Сербия: Тейя Дора – Ramonda – 54 балла Великобритания: Olly Alexander – Dizzy – 46 баллов Финляндия: Windows 95man – No Rules! – 38 баллов Эстония: 5miinust и Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi – 37 баллов Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter – 34 балла Испания: Nebulossa – Zorra – 30 баллов Словения: Raiven – Veronika – 27 баллов Австрия: Kaleen – We Will Rave – 24 балла Норвегия: Gåte – Ulveham – 19 баллов



Результаты голосования Евровидения-2024 / Скриншот с видео

Что известно о финале Евровидения