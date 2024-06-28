Как стало известно, 19 июня оба мужчины проходили военно-врачебную комиссию в одной из поликлиник Киева. По словам музыканта, Остапчука единственного сопровождала полиция, и ему удавалось все проходить без очередей. Подробнее о скандале читайте далее в материале Show 24.
Не пропустите Я очень скучал, – Дан Балан неожиданно вернулся в Украину
Какие обвинения выдвинул Виктор Байда
Музыкант рассказал, что его и еще нескольких человек силой "запаковал патруль полиции". По дороге в поликлинику у сотрудников полиции несколько раз ломалась машина, из-за чего пришлось добираться на разных машинах. Зато Остапчук заверил, что пришел сам, хотя слышал по рации полицейских, как те передавали информацию о сломанном авто.
Далее, пройдя экспресс ВЛК, семь человек, в том числе Остапчука, повезли в Шевченковский ТЦК.
Нам сказали ждать, и что домой мы уже не вернемся. У всех началась паника, ведь информации нам почти не предоставили. Сплотившись, мы обсуждали возможные варианты событий. Остапчук сказал, что у нас нет выбора и мы все должны служить,
– отметил артист.
В 23:00 все сидели в автобусе, ожидая когда их отвезут в распределительный пункт на ДВРЗ. Однако шоумена среди них не было.
В казарме я узнал от парня, который был в нашей группе мобилизованных, что перед отъездом на ДВРЗ он (Владимир – 24 Канал) позвонил другу в ВР и ему дали отсрочку на месяц. По словам парня, он узнал об этом от самого Остапчука, когда тот общался с представителями полиции и ТЦК,
– рассказал Виктор.
Певец заверил, что не пытается кому-то разрушить жизнь, "но такое беззаконие и кумовство раскалывает украинское общество. Чем Владимир Остапчук лучше других граждан Украины, которые несмотря на жестокий и неправомерный метод мобилизации все равно готовы защищать Украину от врага?".
Что ответил на обвинения Владимир Остапчук
По версии ведущего, он действительно обратился за помощью в полицию, ведь хотел узнать, что делать дальше, потому что срок взятия на воинский учет уже истекал. Владимир не обновлял данные в ТЦК, потому что когда проживал в Канаде его сняли с учета, поэтому сейчас шоумену нужно было стать на него снова.
Как говорит Владимир, представители Шевченковского ТЦК 18 мая дали ему повестку на обновление данных. Через несколько дней мужчина пошел в ТЦК, но там сказали, что надо пойти по месту прописки. Обратившись в Подольский ТЦК, он ходил туда месяц из-за больших очередей.
Остапчук ответил Байде / Скриншот из инстаграм-сторис
Чтобы подтвердить свои слова, Остапчук опубликовал скриншоты, на которых ему утвердили визиты в центрах комплектования 23 мая, 15 июня, 19 июня и 20 июня.
Остапчук показал фото записей в ТЦК / Скриншот из инстаграм-сторис
Ведущий отметил, что много раз пытался стать на воинский учет, но из-за постоянного перенаправления между центрами комплектаций, дело затянулось. Шоумен также показал фото, сделанное 20 июня, на котором изображен перечень документов, который он должен предоставить работникам ТЦК.
Владимир Остапчук показал перечень документов / Скриншот из инстаграм-сторис
Остапчук через некоторое время сообщил, что снова направляется в Подольский центр комплектования, чтобы сделать снимок заявления на постановку на учет и доказательство, которое подтвердит дату начала прохождения ВВК – 25 июня.
Тогда Владимир выдвинул обвинения во лжи в сторону музыканта. Он отметил, что на самом деле певец получил еще раньше несколько повесток и не появлялся в центр комплектования. Поэтому это и есть ответ на то, почему его мобилизовали.
Остапчук раскрыл детали разговора с Байдой / Скриншот из инстаграм-сторис
Далее ведущий выразил возмущение и заявил, что устал оправдываться за свои действия.
Как же за*бало, что сейчас любой тип может написать сообщение с нулем доказательств на любую тему, а я должен оправдываться, – написал Остапчук.
Владимир Остапчук о скандале с Байдой / Скриншот из инстаграм-сторис
Байда опубликовал сообщение из Википедии, где указано, что Остапчук был в ТРО с марта 2022 года. Ведущий не замедлил с ответом и рассказал, что никогда не был в ТРО, а находился на волонтерских началах в патрульной полиции.
Владимир Остапчук никогда не был в ТРО / Скриншот из инстаграм-сторис
Скандал продолжил набирать обороты
Музыкант опубликовал новое сообщение с очередной порцией обвинений. В частности, Байда поинтересовался:
- почему ведущий с начала полномасштабного вторжения не стал на учет;
- может ли Владимир документально подтвердить зачисление на такую службу;
- может ли он официально предоставить документы этих повесток с "Резерв +", потому что "такие скрины без ФИО можно наделать множество";
- почему ведущий удаляет комментарии и почему Остапчук попросил не выкладывать с ним фото.
Сам Остапчук с ответами также не замедлил:
- он не стал на учет до 20 июня, потому что решил прийти в ТЦК уже после нового закона о мобилизации;
- во время службы в полиции в марте 2022 года не надо было становиться на учет и обновлять данные, поэтому сообщения в соцсетях можно считать доказательствами;
- в ТЦК можно появиться по месту жительства, но, когда ты уже стоишь на учете и хочешь обновить данные. Встать на учет надо по месту прописки;
- он также задал вопрос, какие комментарии и где удаляет;
- мужчина предоставил фото из военного билета, что на момент 18 июня он не стоял на учете. "Что еще надо?", – подытожил шоумен.
Остапчук снова ответил Байде / Скриншот из инстаграм-сторис
Знаменитости общались не только на публику, но и в личной переписке. Сообщение публиковал Байдак в инстаграм-сторис. Сейчас дискуссия прекратилась, однако в соответствии с призывами певца распространять сообщение об Остапчуке и "тегать различные СМИ", история может получить продолжение.
Что известно о Викторе Байде
- Мужчина является фронтменом инди-поп группы Our Atlantic. Коллектив начал свой путь в 2017 году. Команда отличается от других мелодичным вокалом Байды, выполненный на высоких нотах, что создает уникальное звучание.
- В 2022 году группа приняла участие в Национальном отборе на Евровидение с песней "Моя любовь". Команда прошла в финал, где заняла пятое место.
- Среди известных композиций Our Atlantic такие синглы, как: "Слышишь?", "Моя любовь", "Тщетные мечты" и многие другие.