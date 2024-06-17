У звезды складывается впечатление, будто прозрачный механизм мобилизации никому не нужен. По его мнению, этого не желают даже законодатели.

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45-летний военный подчеркнул, что защищать Украину должны все мужчины, за исключением тех, кто имеет отсрочку от службы. В то же время Геннадий отметил, что не понимает людей, которые намеренно усложняют себе жизнь уклонением от власти.

Думаю, что должен работать закон. Все же просто. Приди и обнови данные в ТЦК. Или сделай это в телефоне. Распределение, обучение, мобилизация и демобилизация – все должно быть в законе,

– признался Попенко.

Также ведущий высказался об артистах-беглецах. Военный добавил, что популярность этих звезд будет угасать и в дальнейшем.

Я о них не думаю. И желаю того же нашему обществу. Артист на плаву, пока о нем говорят, вспоминают. Если этого не будет, то и артиста не будет,

– отметил Геннадий.

Что украинские звезды говорят о мобилизации