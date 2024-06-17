У звезды складывается впечатление, будто прозрачный механизм мобилизации никому не нужен. По его мнению, этого не желают даже законодатели.
Интересно За прожитый день благодарю их, – alyona alyona alyona отпраздновала 33-летие с военными на фронте
45-летний военный подчеркнул, что защищать Украину должны все мужчины, за исключением тех, кто имеет отсрочку от службы. В то же время Геннадий отметил, что не понимает людей, которые намеренно усложняют себе жизнь уклонением от власти.
Думаю, что должен работать закон. Все же просто. Приди и обнови данные в ТЦК. Или сделай это в телефоне. Распределение, обучение, мобилизация и демобилизация – все должно быть в законе,
– признался Попенко.
Также ведущий высказался об артистах-беглецах. Военный добавил, что популярность этих звезд будет угасать и в дальнейшем.
Я о них не думаю. И желаю того же нашему обществу. Артист на плаву, пока о нем говорят, вспоминают. Если этого не будет, то и артиста не будет,
– отметил Геннадий.
Что украинские звезды говорят о мобилизации
- Ведущий Слава Демин честно признался, что боится мобилизации и войны. Однако, он не будет прятаться, если придется брать в руки оружие.
- Певец Женя Галич поделился, что граждане, которые не прислушиваются к законам, являются их нарушителями. Также он прокомментировал действия работников ТЦК, подчеркнув, что превышение их полномочий унижает каждого защитника Украины.
- Телеведущий Константин Грубич волнуется за своего 27-летнего сына Ярослава, которого могут мобилизовать. Он переживает, ведь уже потерял дочь. Константин признался, что лучше пошел бы на фронт сам, вместо сына.