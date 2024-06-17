У зірки складається враження, ніби прозорий механізм мобілізації нікому не треба. На його думку, цього не бажають навіть законотворці.

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45-річний військовий підкреслив, що захищати Україну мають усі чоловіки, за винятком тих, хто має відстрочку від служби. Водночас Геннадій зазначив, що не розуміє людей, які навмисно ускладнюють собі життя переховуваннями від влади.

Думаю, що має працювати закон. Все ж просто. Прийди та онови дані в ТЦК. Чи зроби це в телефоні. Розподілення, навчання, мобілізація і демобілізація – все має бути в законі,

– зізнався Попенко.

Також ведучий висловився про артистів-втікачів. Військовий додав, що популярність цих зірок згасатиме й надалі.

Я про них не думаю. І бажаю того ж нашому суспільству. Артист на плаву, поки про нього говорять, згадують. Якщо цього не буде, то й артиста не буде,

– зазначив Геннадій.

Що українські зірки кажуть про мобілізацію