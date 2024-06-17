У зірки складається враження, ніби прозорий механізм мобілізації нікому не треба. На його думку, цього не бажають навіть законотворці.
Цікаво За прожитий день завдячую їм, – alyona alyona відсвяткувала 33-річчя з військовими на фронті
45-річний військовий підкреслив, що захищати Україну мають усі чоловіки, за винятком тих, хто має відстрочку від служби. Водночас Геннадій зазначив, що не розуміє людей, які навмисно ускладнюють собі життя переховуваннями від влади.
Думаю, що має працювати закон. Все ж просто. Прийди та онови дані в ТЦК. Чи зроби це в телефоні. Розподілення, навчання, мобілізація і демобілізація – все має бути в законі,
– зізнався Попенко.
Також ведучий висловився про артистів-втікачів. Військовий додав, що популярність цих зірок згасатиме й надалі.
Я про них не думаю. І бажаю того ж нашому суспільству. Артист на плаву, поки про нього говорять, згадують. Якщо цього не буде, то й артиста не буде,
– зазначив Геннадій.
Що українські зірки кажуть про мобілізацію
- Ведучий Слава Дьомін чесно зізнався, що боїться мобілізації та війни. Однак, він не ховатиметься, якщо доведеться брати у руки зброю.
- Співак Женя Галич поділився, що громадяни, які не дослухаються до законів, є їхніми порушниками. Також він прокоментував дії працівників ТЦК, підкресливши, що перевищення їхніх повноважень принижує кожного захисника України.
- Телеведучий Костянтин Грубич хвилюється за свого 27-річного сина Ярослава, якого можуть мобілізувати. Він переживає, адже вже втратив доньку. Костянтин зізнався, що краще пішов би на фронт сам, замість сина.