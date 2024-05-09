Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2024: прямой эфир из Швеции
Второй полуфинал Евровидения-2024 состоится 9 мая. На сцене главного песенного конкурса выступят представители 16 стран, а также свои номера вживую покажут участники из стран "большой пятерки".
Зрители увидят выступления Франции, Испании и Италии, однако в этот вечер за них не голосовать. Смотрите прямой эфир дальше на Show 24.
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Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2024
В этот вечер в прямом эфире увидим выступления 16 музыкантов, которые будут бороться за право попасть в большой финал. После выступления последнего конкурсанта откроются линии для голосования. У зрителей будет примерно 25 минут, чтобы поддержать фаворитов.
Среди участников, номера которых увидим в этот вечер, есть один из лидеров букмекеров – Nemo из Швейцарии. Сейчас ему пророчат второе место.
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Трансляция второго полуфинала Евровидения-2024: смотрите видео онлайн
Порядок выступлений участников второго полуфинала
- Мальта: Sarah Bonnici – Loop
- Албания: BESA – TITAN
- Греция: Marina Satti – ZARI
- Швейцария: Nemo – The Code
- Чехия: Aiko – Pedestal
Франция: Slimane – Mon Amour
- Австрия: Kaleen – We Will Rave
- Дания: SABA – SAND
- Армения: LADANIVA – Jako
- Латвия: Dons - Hollow
Испания: Nebulossa – ZORRA
- Сан-Марино: MEGARA – 11:11
- Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter
- Бельгия: Mustii – Before the Party's Over
- Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Италия: Angelina Mango – La noia
- Израиль: Eden Golan – Hurricane
- Норвегия: Gåte – Ulveham
- Нидерланды: Joost Klein – Europapa
Как голосовать на Евровидении-2024
- После окончания выступления последнего участника полуфинала, еврофаны будут иметь возможность голосовать за фаворитов в течение 15-25 минут.
- Голосовать можно в приложении Eurovision Song Contest для Android или iOS; отправив SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.
- За одну страну можно проголосовать до 20 раз.
- В этом году действуют нововведения, согласно которым можно голосовать и из тех стран, которые не участвуют в Евровидении.