Однако, есть несколько нововведений, о которых стоит помнить во время голосования на Евровидении-2024. Первый полуфинал начинается 7 мая в 22:00 по киевскому времени. Подробнее о голосовании за участников Евровидения-2024, расскажет Show 24.
Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни
Голосование на Евровидении-2024
Из 15 стран, которые будут участвовать в первом полуфинале конкурса, смогут выйти в финал только 10 лучших. Судьбу представителей 7 и 9 мая будут решать зрители.
По правилам Евровидения, нельзя голосовать за представителя своей страны, поэтому украинцы смогут поддержать других участников.
Впрочем, если граждане Украины находятся сейчас за рубежом и имеют иностранного мобильного оператора, то они смогут проголосовать за alyona alyona и Jerry Heil в первом полуфинале. Девушки будут выступать 7 мая под номером 5.
В то же время после окончания выступления последнего участника полуфинала, еврофаны смогут голосовать за фаворитов в течение 15-25 минут.
Интересно alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024
Как проголосовать на Евровидении-2024
- приложение Eurovision Song Contest для Android или iOS;
- SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.
К тому же в этом году в правилах голосования произошли еще определенные изменения. Так, теперь даже зрители стран, которые не участвуют в конкурсе, смогут отдать балл за фаворита в рамках блока "Остальной мир".
Все голоса из него конвертируются в оценки, которые тоже имеют ценность в конкурсе. В целом все зрители могут проголосовать до 20 раз за выбранную страну.
В то же время в гранд-финале голосование будет стартовать перед выходом на сцену первого участника. По словам организаторов, это даст большему количеству зрителей возможность не смотреть полностью конкурс, а сразу отдать балл за участника Евровидения.
Также в гранд-финале будут суммироваться оценки и еврофанов, и жюри.
Где смотреть Евровидение-2024
Полуфиналы и гранд-финал, которые запланированы на 7,9 и 11 мая соответственно, украинцы смогут смотреть как онлайн, так и по телевидению. Для этого есть несколько различных платформ.
- "Суспільне. Культура";
- сайт Eurovision.ua;
- ютуб-канал "Евровидение Украина".