В этом году страну на конкурсе представят Nemo (настоящее имя – Немо Меттлер). Они довольно популярны в своей стране, а 29 февраля 2024 года швейцарский вещатель объявил, что именно они поедут на Евровидение с песней The Code ("Код"). По состоянию на 7 мая букмекеры считают, что шансы на победу у швейцарских представителей – 16% и сейчас они уступают только Хорватии.

Накануне конкурса Nemo пообщались с журналистами разных мировых изданий, среди них был и журналист 24 Канала. Что известно о Nemo, его конкурсную песню и планы на творческое сотрудничество с Jerry Heil – читайте в эксклюзивном материале.

Дисклеймер! Nemo идентифицируют себя как небинарное лицо, поэтому в отношении себя они просят использовать гендерно-нейтральную лексику, то есть местоимения они/их.

Путь Nemo на Евровидение

Nemo 24 года, 9 из которых они активно занимаются музыкой – не только исполнением, но и написанием песен для других артистов. По их словам, Евровидение никогда не было главной целью жизни, однако это случилось в нужное время.

В прошлом году Nemo приняли участие в традиционном летнем лагере для авторов песен и музыкантов, где много людей из разных стран работают над музыкой и в итоге чуть ли не ежегодно что-то из этого лагеря попадает на следующий конкурс Евровидения.

Тогда компанию Nemo составила певица Тея, которая в дуэте с Селеной представляла Австрию на Евровидении 2023 в Ливерпуле с песней Who the hell is Edgar?

В первый же день мне выпала возможность работать с Теей. Тогда был такой диалог: "Подожди, ты же только вернулась с Евровидения, для кого мы пишем, если это песня на конкурс?". А она ответила: "Так для тебя пишем",

– вспоминают Nemo.

Хотя Nemo и согласились, и все же были убеждены, что песню пишут кому-то другому и Тея пошутила. Но через несколько дней появился трек, с которым позже Nemo отправятся в Мальме – The Code.

Nemo – The Code: смотрите видео

Фавориты букмекеров

После релиза песни Nemo сразу оказались в десятке фаворитов по версии букмекеров. Однако через несколько недель после первого выступления вживую Швейцарии начали пророчить победу на Евровидении-2024.

Nemo – The Code: смотрите видео выступления

Теперь же букмекеры считают главным претендентом на победу представителя Хорватии, а Швейцарии пророчат второе место с шансом 16% на триумф на конкурсе.

Все же Nemo остаются среди фаворитов, однако на них такой статус совсем не давит, ведь на Евровидении у них совсем другая цель.

Я не чувствую сейчас давления, потому что очень много волнений. Мы хотели создать что-то прекрасное и работаем над этим. А еще хочется просто получить удовольствие – это очень важно для меня. Мне кажется, мы смогли это сделать и это чертовски круто и трогательно,

– отмечают Nemo.



Nemo на сцене Евровидения в Мальме / Фото EBU

Относительно причин того, почему же фанатам Евровидения настолько понравилась песня The Code, Nemo отмечают, что главным в написании любой музыки является подлинность.

Я думаю, что все, что ты можешь делать как артист – слушать свое сердце и писать о тех вещах, которые действительно имеют для тебя значение. Если ты пишешь о чем-то, что действительно важно для тебя, то это обязательно откликнется и люди будут тронуты. И я благодарю всех за отзывы на мою песню, за ту любовь и эмоции, это очень приятно видеть,

– отмечают Nemo.

Артисты не могут молчать

В этом году острее всего встал вопрос участия Израиля на Евровидении из-за войны на Ближнем Востоке. Многие люди в Европе поддерживают Палестину и осуждают действия Израиля, поэтому требовали дисквалификации по примеру России в 2022 году.

Среди тех, кто осудил участие Израиля на нынешнем конкурсе были и представители Ирландии, Норвегии, Сан-Марино, Португалии, Великобритании, Дании, Литвы, Финляндии и Швейцарии – артисты опубликовали совместное заявление.



Совместное заявление участников Евровидения по Израилю / Фото из инстаграма Nemo

И хотя Израиль таки допущен к участию, Nemo убеждены, что артисты не могут молчать, а люди не могут делать вид, что в мире ничего не происходит.

Я призываю людей быть осведомленными о том, что происходит (в частности в Израиле – 24 Канал), а не просто закрывать глаза и игнорировать те события. Просто помните, что информация – это сила. Поэтому не лишайте себя ее,

– отмечают Nemo.

Nemo убеждены, что Евровидение это огромная платформа, с которой можно доносить миру важные вещи. И у каждого артиста, который приехал в Мальме есть свои убеждения относительно того, что является важным и что стоит услышать миру. Nemo говорят, что им важно говорить о вопросах самоидентичности и принятия себя, в том числе и на собственном примере.

Nemo и Jerry Heil готовят сюрприз

Nemo успели подружиться со многими артистами нынешнего Евровидения, в том числе и с представительницами Украины – Jerry Heil и alyona alyona. В частности представители Швейцарии называют украинскую песню Teresa & Maria одной из своих любимых и даже записали кавер на нее.

Встреча Nemo с представительницами Украины: смотрите видео

Также Nemo размышляют о коллаборации с украинскими артистками. В частности, сейчас в Мальме Nemo и Jerry Heil готовят сюрприз для фанатов.

Здесь в отеле мы вместе с Jerry мы начали писать песню. Мы очень подружились и это действительно весело. И, возможно, мы сейчас действительно работаем над чем-то общим, однако я пока ничего не могу сказать,

– делятся Nemo.

Интересно! Nemo выступят 9 мая во втором полуфинале Евровидения под номером 4. В этот день Украина не голосует, однако если Швейцария пройдет в финал, украинцы могут поддержать представителей страны уже в эту субботу.