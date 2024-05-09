Глядачі побачать виступи Франції, Іспанії та Італії, однак цього вечора за них не голосуватимуть. Дивіться прямий ефір далі на Show 24.

Не пропустіть 10 фаворитів глядачів: хто пройшов у фінал Євробачення-2024

Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення-2024

Цього вечора у прямому ефірі побачимо виступи 16 музикантів, які боротимуться за право потрапити до великого фіналу. Після виступу останнього конкурсанта відкриються лінії для голосування. У глядачів буде приблизно 25 хвилин, щоб підтримати фаворитів.

Серед учасників, номери яких побачимо цього вечора, є один з лідерів букмекерів – Nemo зі Швейцарії. Наразі йому пророкують друге місце.

Цікаво Ми хотіли створити щось прекрасне, – розмова з Nemo зі Швейцарії – фаворитами Євробачення-2024

Трансляція другого півфіналу Євробачення-2024: дивіться відео онлайн

Порядок виступів учасників другого півфіналу

Мальта: Sarah Bonnici – Loop Албанія: BESA – TITAN Греція: Marina Satti – ZARI Швейцарія: Nemo – The Code Чехія: Aiko – Pedestal

Франція: Slimane – Mon Amour

Австрія: Kaleen – We Will Rave Данія: SABA – SAND Вірменія: LADANIVA – Jako Латвія: Dons — Hollow

Іспанія: Nebulossa – ZORRA

Сан-Марино: MEGARA – 11:11 Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter Бельгія: Mustii – Before the Party's Over Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Італія: Angelina Mango – La noia

Ізраїль: Eden Golan – Hurricane Норвегія: Gåte – Ulveham Нідерланди: Joost Klein – Europapa

Як голосувати на Євробаченні-2024