Глядачі побачать виступи Франції, Іспанії та Італії, однак цього вечора за них не голосуватимуть. Дивіться прямий ефір далі на Show 24.
Не пропустіть 10 фаворитів глядачів: хто пройшов у фінал Євробачення-2024
Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення-2024
Цього вечора у прямому ефірі побачимо виступи 16 музикантів, які боротимуться за право потрапити до великого фіналу. Після виступу останнього конкурсанта відкриються лінії для голосування. У глядачів буде приблизно 25 хвилин, щоб підтримати фаворитів.
Серед учасників, номери яких побачимо цього вечора, є один з лідерів букмекерів – Nemo зі Швейцарії. Наразі йому пророкують друге місце.
Цікаво Ми хотіли створити щось прекрасне, – розмова з Nemo зі Швейцарії – фаворитами Євробачення-2024
Трансляція другого півфіналу Євробачення-2024: дивіться відео онлайн
Порядок виступів учасників другого півфіналу
- Мальта: Sarah Bonnici – Loop
- Албанія: BESA – TITAN
- Греція: Marina Satti – ZARI
- Швейцарія: Nemo – The Code
- Чехія: Aiko – Pedestal
Франція: Slimane – Mon Amour
- Австрія: Kaleen – We Will Rave
- Данія: SABA – SAND
- Вірменія: LADANIVA – Jako
- Латвія: Dons — Hollow
Іспанія: Nebulossa – ZORRA
- Сан-Марино: MEGARA – 11:11
- Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
- Бельгія: Mustii – Before the Party's Over
- Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Італія: Angelina Mango – La noia
- Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
- Норвегія: Gåte – Ulveham
- Нідерланди: Joost Klein – Europapa
Як голосувати на Євробаченні-2024
- Після закінчення виступу останнього учасника півфіналу, єврофани матимуть можливість голосувати за фаворитів протягом 15-25 хвилин.
- Голосувати можна у застосунку Eurovision Song Contest для Android або iOS; відправивши SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.
- За одну країну можна проголосувати до 20 разів.
- Цього року діють нововведення, згідно з якими можна голосувати й з тих країн, які не беруть участі у Євробаченні.