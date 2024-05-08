Их имена стали известны после проведения первого полуфинала 7 мая. Оправдались ли прогнозы букмекеров, есть ли среди финалистов Украина – рассказываем далее на Show 24.

Не пропустите Отгремел первый полуфинал Евровидения-2024: результаты голосования

Напомним, что утром 7 мая, как и несколько недель до этого, букмекеры предсказывали победу Хорватии. Baby Lasagna имел 33% шансов получить первое место. Швейцарский певец Nemo с песней The Code занимал второе место. За ним шла итальянская исполнительница Анджелина Манго с треком La noia, далее представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil.

Кто прошел в финал Евровидения-2024 из первого полуфинала

  • Сербия: Teya Dora – Ramonda
  • Португалия: Иоланда – Grito
  • Словения: Raiven – Veronika
  • Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  • Литва: Silvester Belt – Luktelk
  • Финляндия: Windows95man – No Rules!
  • Кипр: Силия Капсис – Liar
  • Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  • Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
  • Люксембург: Тали – Fighter

Евровидение 2024
Первые 10 финалистов Евровидения-2024 / Скриншот с видео

Главное о финале Евровидения-2024

  • Большой финал Евровидения-2024 состоится в субботу, 11 мая.
  • Прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени.
  • К финалистам, которых выберут зрители в двух полуфиналах, присоединятся участники стран большой пятерки и страны-победительницы прошлого года – Швеции.
  • Прямую трансляцию из Мальме можно будет посмотреть на таких платформах: телеканал и сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Евровидение Украина".