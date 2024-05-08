Их имена стали известны после проведения первого полуфинала 7 мая. Оправдались ли прогнозы букмекеров, есть ли среди финалистов Украина – рассказываем далее на Show 24.
Не пропустите Отгремел первый полуфинал Евровидения-2024: результаты голосования
Напомним, что утром 7 мая, как и несколько недель до этого, букмекеры предсказывали победу Хорватии. Baby Lasagna имел 33% шансов получить первое место. Швейцарский певец Nemo с песней The Code занимал второе место. За ним шла итальянская исполнительница Анджелина Манго с треком La noia, далее представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil.
Кто прошел в финал Евровидения-2024 из первого полуфинала
- Сербия: Teya Dora – Ramonda
- Португалия: Иоланда – Grito
- Словения: Raiven – Veronika
- Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Финляндия: Windows95man – No Rules!
- Кипр: Силия Капсис – Liar
- Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Люксембург: Тали – Fighter
Первые 10 финалистов Евровидения-2024 / Скриншот с видео
Главное о финале Евровидения-2024
- Большой финал Евровидения-2024 состоится в субботу, 11 мая.
- Прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени.
- К финалистам, которых выберут зрители в двух полуфиналах, присоединятся участники стран большой пятерки и страны-победительницы прошлого года – Швеции.
- Прямую трансляцию из Мальме можно будет посмотреть на таких платформах: телеканал и сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Евровидение Украина".