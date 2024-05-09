Зрители увидят выступления Франции, Испании и Италии, однако в этот вечер за них не голосовать. Смотрите прямой эфир дальше на Show 24.

Не пропустите 10 фаворитов зрителей: кто прошел в финал Евровидения-2024

Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2024

В этот вечер в прямом эфире увидим выступления 16 музыкантов, которые будут бороться за право попасть в большой финал. После выступления последнего конкурсанта откроются линии для голосования. У зрителей будет примерно 25 минут, чтобы поддержать фаворитов.

Среди участников, номера которых увидим в этот вечер, есть один из лидеров букмекеров – Nemo из Швейцарии. Сейчас ему пророчат второе место.

Интересно Мы хотели создать что-то прекрасное, – разговор с Nemo из Швейцарии – фаворитами Евровидения-2024

Трансляция второго полуфинала Евровидения-2024: смотрите видео онлайн

Порядок выступлений участников второго полуфинала

  1. Мальта: Sarah Bonnici – Loop
  2. Албания: BESA – TITAN
  3. Греция: Marina Satti – ZARI
  4. Швейцария: Nemo – The Code
  5. Чехия: Aiko – Pedestal

Франция: Slimane – Mon Amour

  1. Австрия: Kaleen – We Will Rave
  2. Дания: SABA – SAND
  3. Армения: LADANIVA – Jako
  4. Латвия: Dons - Hollow

Испания: Nebulossa – ZORRA

  1. Сан-Марино: MEGARA – 11:11
  2. Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter
  3. Бельгия: Mustii – Before the Party's Over
  4. Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Италия: Angelina Mango – La noia

  1. Израиль: Eden Golan – Hurricane
  2. Норвегия: Gåte – Ulveham
  3. Нидерланды: Joost Klein – Europapa

Как голосовать на Евровидении-2024

  • После окончания выступления последнего участника полуфинала, еврофаны будут иметь возможность голосовать за фаворитов в течение 15-25 минут.
  • Голосовать можно в приложении Eurovision Song Contest для Android или iOS; отправив SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.
  • За одну страну можно проголосовать до 20 раз.
  • В этом году действуют нововведения, согласно которым можно голосовать и из тех стран, которые не участвуют в Евровидении.