Зрители увидят выступления Франции, Испании и Италии, однако в этот вечер за них не голосовать. Смотрите прямой эфир дальше на Show 24.

Не пропустите 10 фаворитов зрителей: кто прошел в финал Евровидения-2024

Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2024

В этот вечер в прямом эфире увидим выступления 16 музыкантов, которые будут бороться за право попасть в большой финал. После выступления последнего конкурсанта откроются линии для голосования. У зрителей будет примерно 25 минут, чтобы поддержать фаворитов.

Среди участников, номера которых увидим в этот вечер, есть один из лидеров букмекеров – Nemo из Швейцарии. Сейчас ему пророчат второе место.

Интересно Мы хотели создать что-то прекрасное, – разговор с Nemo из Швейцарии – фаворитами Евровидения-2024

Трансляция второго полуфинала Евровидения-2024: смотрите видео онлайн

Порядок выступлений участников второго полуфинала

Мальта: Sarah Bonnici – Loop Албания: BESA – TITAN Греция: Marina Satti – ZARI Швейцария: Nemo – The Code Чехия: Aiko – Pedestal

Франция: Slimane – Mon Amour

Австрия: Kaleen – We Will Rave Дания: SABA – SAND Армения: LADANIVA – Jako Латвия: Dons - Hollow

Испания: Nebulossa – ZORRA

Сан-Марино: MEGARA – 11:11 Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter Бельгия: Mustii – Before the Party's Over Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Италия: Angelina Mango – La noia

Израиль: Eden Golan – Hurricane Норвегия: Gåte – Ulveham Нидерланды: Joost Klein – Europapa

Как голосовать на Евровидении-2024