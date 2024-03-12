Лидером букмекеров стала Хорватия. Когда страна объявила своего представителя на конкурсе, он с невероятной скоростью заполонил сердца публики.

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Букмекеры обновили ставки на Евровидение-2024

Певец Baby Lasagna с треком Rim Tim Tagi Dim прогнозируют победу. Его шансы каждый раз увеличиваются: по состоянию на 12 марта это 16%. Зато вероятность победы украинского дуэта понизилась до 13%, хотя раньше alyona alyona и Jerry Heil были на уровне с хорватом.

Третье место также изменилось: теперь на него претендует представительница Италии Анджелина Манго. Ее шансы на победу составляют 9%.

Также в десятке лидеров есть:

Швейцария – 9%;

Нидерланды – 6%;

Бельгия – 5%;

Израиль – 4%;

Швеция – 4%;

Франция – 3%;

Австрия – 3%.

Важно добавить, что не все страны определились с песней для конкурса или даже своим представителем. Прогнозы букмекеров могут кардинально измениться.

Прогнозы букмекеров на Евровидение-2024 / Скриншот с сайта

С какой песней Украина поедет на Евровидение-2024

alyona alyona & Jerry Heil будут выступать с треком Teresa & Maria. В Украине к ней сложилось разное отношение. Некоторым слушателям она нравится, а другие – вообще не воспринимают. Причиной является то, что мать Тереза была неоднозначной личностью в истории.

Также в композиции говорится о силе украинских женщин во время войны и о вызовах, с которыми приходится сталкиваться. Певицы вдохновляют своим треком не закрываться в себе и смело двигаться вперед.