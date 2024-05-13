В сопровождении Кулебы: Елена Зеленская впервые посетила Белград
Источник:N1
12 мая первая леди Украины Елена Зеленская посетила столицу Сербии – Белград. Ее сопровождал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
К тому же Зеленская имела возможность ознакомиться с культурой города. В то же время она посетила библиотеку и средневековую крепость.
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Визит Елены Зеленской в Белград
В воскресенье, 12 мая, Елена Зеленская совершила визит в сербскую столицу Белград. Первая леди Украины вместе с женой президента Сербии Александара Вучича Тамарой посетила средневековую крепость Калемегдан, где они узнали больше информации об историческом здании.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также впервые посетил Белград. Он сопровождал Елену Зеленскую во время ее визита в город.
К тому же первая леди Украины, кроме крепости, посетила местную библиотеку, где посмотрела экспозиции "Римский зал" и "Украинскую полочку". Последняя – создана при содействии Зеленской и содержит в себе украинские книги.
Елена Зеленская посетила Белград / Фото из инстаграма первой леди Украины
Во время визита жен президентов было подписано соглашение о сотрудничестве между Белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.
Последние новости о Елене Зеленской
- Первая леди поздравила украинцев с Пасхой. Она подчеркнула, что даже невозможное возможно.
- 29 апреля в Киев приехала герцогиня Эдинбургская приехала в Киев с целью встретиться с людьми, которые пережили сексуальное насилие. Впоследствии она пообщалась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди. Елена показала герцогине центр помощи спасенным и памятник культуры – Софию Киевскую.
- 17 и 19 апреля первая леди Украины дважды отреагировала на обстрелы городов. Так, она эмоционально высказалась об ударах по Чернигову и Днепру. В соцсетях Елена Зеленская сообщила, что есть жертвы и раненые, а также в очередной раз подчеркнула, что этот террор могла бы предотвратить дополнительная система ПВО, которых в Украине не хватает.