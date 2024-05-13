В сопровождении Кулебы: Елена Зеленская впервые посетила Белград

12 мая первая леди Украины Елена Зеленская посетила столицу Сербии – Белград. Ее сопровождал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

К тому же Зеленская имела возможность ознакомиться с культурой города. В то же время она посетила библиотеку и средневековую крепость.

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Визит Елены Зеленской в Белград

В воскресенье, 12 мая, Елена Зеленская совершила визит в сербскую столицу Белград. Первая леди Украины вместе с женой президента Сербии Александара Вучича Тамарой посетила средневековую крепость Калемегдан, где они узнали больше информации об историческом здании.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также впервые посетил Белград. Он сопровождал Елену Зеленскую во время ее визита в город.

К тому же первая леди Украины, кроме крепости, посетила местную библиотеку, где посмотрела экспозиции "Римский зал" и "Украинскую полочку". Последняя – создана при содействии Зеленской и содержит в себе украинские книги.



Елена Зеленская посетила Белград / Фото из инстаграма первой леди Украины

Во время визита жен президентов было подписано соглашение о сотрудничестве между Белградским университетом и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

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