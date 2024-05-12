Украинские звезды также поздравляют своих матерей с их праздником. Лента изобилует теплыми словами и архивными снимками родных людей, пишет Show 24.

К слову "Спасибо нашим родным за мужество": Зеленский опубликовал щемящее видео ко Дню матери

Джамала

Певица, которая сейчас беременна и ожидает рождения третьего ребенка, поделилась своими новыми фото.

Сегодня мой день. Я благодарна своей маме и маме мамы и бабушкиной маме и прабабушкиной вплоть до начала рода. Берегите и любите наших мам,

– написала Джамала.

Маша Ефросинина

Ведущая опубликовала видео разговора со своим сыном Александром. Мальчик решил пойти на фильм о войне. Это очень удивило звездную мамочку. И она написала сообщение о том, с какими испытаниями борются матери украинских детей.

"Только украинская мать знает, как провожать своего сына на фронт и плакать, зная, что ее слезы ничего не изменят. Украинская мать знает, как жизнь теряет смысл, когда она хоронит своего сына из-за этой страшной кровавой войны. И только украинская женщина поймет ту, кто сегодня глушит в себе материнские инстинкты и откладывает рождение ребенка на мирные времена. Каждая из украинских матерей имеет право на свои решения и на свои чувства. Сегодня мы – это инстинкты за наших детей!" – подчеркнула Ефросинина.

Злата Огневич

Певица поделилась трогательным фото с мамой и поздравила ее с праздником.

"Сегодня – День Матери. Мама, люблю тебя сильно! Ты – лучшая мама в мире, а теперь еще и бабуля нашего Маркуни. Спасибо за твою преданность, заботу и безграничное терпение. Знай, что я рядом! Мой львенок", – написала Злата Огневич.

Лилия Ребрик

Ведущая показала невероятные семейные фото с мамой и тремя дочерьми. На этих снимках ее самой младшей дочери всего неделя.

Мама. Такое простое слово, но такое содержательное. Полное любви. Заботы. Нежности. Гордости. Счастья. И, конечно, слез, тревог, бессонных ночей, усталости. Это не идеальная картинка, но из этого всего и складывается жизнь. Я благодарю свою маму. И я благодарю вселенную, что и сама трижды мама. Только материнское сердце может содержать столько любви,

– написала Лилия Ребрик.

Илона Гвоздева

Танцовщица поделилась чувственными фото и видео с мамой и трогательно обратилась к ней в заметке.

"Мама, ты свет в темноте. Мама, ты солнце среди облаков. Мама, ты оазис среди пустыни. Мама, ты женщина, которая подарила мне жизнь и положила свою жизнь ради меня. Будь здорова, счастлива и будь со мной как можно дольше! Люблю тебя, ты мое сокровище", – написала Гвоздева.

Светлана Тарабарова

Певица показала нежные семейные фото с детьми и поразмышляла о том, какая сложная и ценная миссия – быть мамой.

Быть мамой – это и чувствовать безграничную любовь и закрываться в уборной в слезах. Быть мамой – это быть умной и быстрой, быть мамой троих – это быть сверхбыстрой. Вывод один – быть мамой – это баланс, которого мы все ищем!

– поделилась Светлана Тарабарова.

Катя Осадчая

У ведущей сегодня – трижды праздник, ведь она – мама трех сыновей. По этому случаю звезда поделилась семейными снимками.

Сегодня праздник миллионов мам и я обнимаю каждую, ведь быть мамой – это самый ответственный и самый сложный из всех наших проектов и работ. Я хочу пожелать каждой маме слез счастья и гордости за своих малых, они у нас самые лучшие, даже если иногда мы закрываемся от них в туалете,

– поделилась Катя Осадчая.

"Антитела"

Каждый участник группы поделился милыми фото со своими мамочками.

"Для вас мы всегда остаемся детьми, сколько бы нам лет не было. Вы всегда готовы поддержать, посоветовать, накормить самыми вкусными блюдами и согреть крепкими обнять. Извините, если мы не так часто звоним, или не одеваем шапку. Но мы любим вас и вы всегда в нашем сердце! С днем матери, наши дорогие", – говорится в заметке.

Монатик

Певец поздравил как свою мамочку, так и жену Ирину.

Мамы! Вы прекрасны. Поклон Вам! Моя мама! Я тебя люблю и благодарен за все, что чувствовал, чувствую и почувствую. Видел, вижу и увижу. Ириша! Ты – самая лучшая мама во Вселенной. Спасибо за то, что даришь жизнь таким прекрасным людям! Ты есть жизнь моя,

– написал Монатик.

Юрий Горбунов

Шоумен опубликовал архивное фото матери, которой не стало определенное время назад. Юрий Горбунов призвал беречь мам и ценить их.

"Старые фотографии! Пожелтевшие, но такие дорогие! Здесь мама только замуж вышла за моего папу! Похожа на актрису! Немного строгая и очень добрая одновременно! Мамы давно нет! Но её слова, которые она мне каждый день говорила, сформировали меня! Я каждый день слышал – я тебя люблю! Боже, как это важно! Это то, что я каждый день стараюсь говорить своим детям!" – поделился ведущий.

Настя Каменских

Певица обнародовала фото с мамой Лидией и поздравила ее.

Сначала они посвящают нам свои жизни, а потом мы стремимся положить к их ногам весь мир в знак благодарности. С Днем нежности и тепла, искренности и безграничной любви. С Днем матери. Желаю тебе безграничного здоровья, моя мама. Я всегда рядом,

– написала Настя Каменских.

Виталий Козловский показал фото своей жены с новорожденным сыном.

Ольга Сумская очаровала архивными фото с мамой.

Руслана показала редкое фото с мамой.

Наталка Денисенко поделилась фото с сыном и призналась, что ее очень изменило материнство.