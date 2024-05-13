До того ж Зеленська мала змогу ознайомитися з культурою міста. Водночас вона відвідала бібліотеку та середньовічну фортецю.

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Візит Олени Зеленської до Белграда

У неділю, 12 травня, Олена Зеленська здійснила візит до сербської столиці Белграда. Перша леді України разом з дружиною президента Сербії Александара Вучича Тамарою завітала до середньовічної фортеці Калемегдан, де вони дізналися більше інформації про історичну будівлю.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба також вперше відвідав Белград. Він супроводжував Олену Зеленську під час її візиту до міста.

До того ж перша леді України, окрім фортеці, завітала до місцевої бібліотеки, де переглянула експозиції "Римська зала" та "Українську поличку". Остання – створена за сприянням Зеленської і містить у собі українські книги.



Олена Зеленська відвідала Белград / Фото з інстаграму першої леді України

Під час візиту дружин президентів була підписана угода про співпрацю між Белградським університетом і Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

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