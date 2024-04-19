Всего два дня назад первая леди со щемящей болью реагировала на ракетный удар по Чернигову, а теперь рассказала миру о еще одном террористическом акте со стороны России.
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Елена Зеленская об ударе России по Днепру
Россияне в очередной раз ночью ударили по жилым домам, когда люди спали дома. Под ударом также оказались объекты Укрзализныци. Пока мир наблюдает за тем, что происходит в Украине, и медлит с помощью, от российских ракет продолжают гибнуть мирные люди.
Опять ночная террористическая атака. Россияне ударили по жилым домам в центре Днепра и по населенным пунктам области. К сожалению, много пострадавших. Среди раненых – железнодорожники, а среди 8 погибших – дети. Мои соболезнования близким. Этому террору не может быть оправдания,
– написала Зеленская в твиттере.
Россияне ударили по Днепру и области
- Ночью 19 апреля в Днепре прогремела серия взрывов. Россияне ударили по городу ракетами.
- Известно, что уже есть 9 погибших, среди которых трое детей, и 25 раненых. 8-летняя девочка от полученных ранений скончалась в больнице.
- Под удар попал жилой дом и объекты Укрзализныци. Известно о раненых среди железнодорожников.
- На поврежденных объектах продолжают работать спасатели, информацию о погибших уточняют.