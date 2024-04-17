По состоянию на 11:30 известно о 10 погибших и 20 пострадавших. Количество жертв может увеличиться, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми, по словам Владимира Зеленского, находятся люди.
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Зеленская эмоционально высказалась об ударе по Чернигову
Первая леди эмоционально высказалась о трагическом утре в Чернигове. В соцсетях она сообщила, что есть жертвы и раненые, а также в очередной раз подчеркнула, что этот террор могла бы предотвратить дополнительная система ПВО, которых в Украине не хватает.
По меньшей мере 10 погибших и 20 раненых людей. Трагическое утро в Чернигове, где россияне попали ракетой в здание отеля. Еще два десятка пострадавших под завалами. Циничный террористическое преступление, которое могла предотвратить дополнительная система ПВО. Мои соболезнования родным и близким,
– написала первая леди.
Россияне ударили ракетами по Чернигову: что известно
- Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако рассказал о последствиях вражеской атаки в эфире телемарафона.
- Он сообщил, что "прилеты" произошли на перекрестке двух улиц, недалеко от центра города. Это густонаселенный район, поэтому есть большое количество жертв и раненых.
- Ракеты попали в 8-этажное здание. Владимир Зеленский показал последствия удара, сообщил, что под завалами находятся люди.