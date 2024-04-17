По состоянию на 11:30 известно о 10 погибших и 20 пострадавших. Количество жертв может увеличиться, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми, по словам Владимира Зеленского, находятся люди.

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Зеленская эмоционально высказалась об ударе по Чернигову

Первая леди эмоционально высказалась о трагическом утре в Чернигове. В соцсетях она сообщила, что есть жертвы и раненые, а также в очередной раз подчеркнула, что этот террор могла бы предотвратить дополнительная система ПВО, которых в Украине не хватает.

По меньшей мере 10 погибших и 20 раненых людей. Трагическое утро в Чернигове, где россияне попали ракетой в здание отеля. Еще два десятка пострадавших под завалами. Циничный террористическое преступление, которое могла предотвратить дополнительная система ПВО. Мои соболезнования родным и близким,

– написала первая леди.

Россияне ударили ракетами по Чернигову: что известно