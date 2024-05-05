Первая леди написала трогательное поздравление для всех, кто не оставляет надежду и делает невозможное для победы жизни и правды. Она подчеркнула, что даже невозможное возможно.
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Жена президента Украины выставила картинку со Светлой Пасхой.
Среди наших непростых дней и тревожных ночей, испытаний и выбора, угроз и спасения этот день приходит как напоминание: даже невозможное возможно, надежда есть, жизнь и правда одержат свою справедливую победу. Свой Великий день,
– отметила под публикацией первая леди.
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В 2023 году жена Владимира Зеленского также поделилась картинкой-поздравлением и трогательной подписью.
"Каким бы тяжелым ни был путь,
Какие бы испытания не возникали на нем,
Для тех, кто не опускает рук
В борьбе за правду,
Обязательно наступает этот день.
День, когда свет побеждает", – подчеркнула тогда первая леди.