Первая леди написала трогательное поздравление для всех, кто не оставляет надежду и делает невозможное для победы жизни и правды. Она подчеркнула, что даже невозможное возможно.

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Жена президента Украины выставила картинку со Светлой Пасхой.

Среди наших непростых дней и тревожных ночей, испытаний и выбора, угроз и спасения этот день приходит как напоминание: даже невозможное возможно, надежда есть, жизнь и правда одержат свою справедливую победу. Свой Великий день,

– отметила под публикацией первая леди.

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В 2023 году жена Владимира Зеленского также поделилась картинкой-поздравлением и трогательной подписью.

"Каким бы тяжелым ни был путь,

Какие бы испытания не возникали на нем,

Для тех, кто не опускает рук

В борьбе за правду,

Обязательно наступает этот день.

День, когда свет побеждает", – подчеркнула тогда первая леди.