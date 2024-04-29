С королевской семьей связана еще одна новость: принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют 13-ю годовщину свадьбы. Кажется, они женились совсем недавно. Пара решила порадовать поклонников архивным фото.

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Зачем герцогиня Эдинбургская приехала в Киев

Прежде всего – в знак солидарности с украинским народом и теми, кто пострадал от ужасных последствий вторжения России, а теперь и полномасштабного вторжения России в Украину,

– так очертил цель визита посол Великобритании в Украине Мартин Харрис на встрече с герцогиней.

Софи Хелен является активисткой британской инициативы "Предотвращение сексуального насилия во время конфликта". Она долгое время проводила кампанию в поддержку жертв конфликта, в частности, в пользу жертв сексуального насилия, связанного с конфликтом. Поэтому поездка имела целью продемонстрировать, что Великобритания солидарна с жертвами сексуального насилия и пыток, пострадавшими из-за войны.

Что герцогиня делала в Украине

Встретилась с людьми, которые пережили сексуальное насилие и пытки. Они согласились поделиться своими историями, чтобы другие люди услышали, какой ужас переживают жертвы насилия.

Герцогиня подчеркнула: женщины страдают во всех странах, где идет война.

"Я побывала во многих странах, которые находятся в разгаре конфликта или после его завершения, но, к сожалению, ситуация очень похожа, куда бы я ни поехала. Это правда, что женщины и девушки платят самую высокую цену с точки зрения человеческих потерь, когда дело доходит до того, как их можно использовать как оружие войны. Изнасилование используется для унижения достоинства и уничтожения. И мы должны пытаться предотвратить это. А там, где мы не можем это предотвратить, – должны принять меры для поддержки тех, кто стал жертвой таких преступлений", – подчеркнула Софи Гелен.

Ее Королевское Высочество обратила внимание, что приезд в Украину стал для нее и радостным, и печальным одновременно. Она почувствовала счастье, что наконец смогла попасть в нашу страну. Но больно от того, сколько ужаса натворили россияне на украинской земле. Преступления оккупантов важно документировать.

Пока я здесь, я узнавала все больше о ситуации во всех ее реалиях, которые, конечно, печальные. Человеческая цена войны очень реальна, и я знаю, что все здесь чувствуют это очень остро,

– сказала она.

Также состоялась встреча с детьми, которых удалось безопасно вернуть в Украину после насильственной разлуки с семьями и депортации Россией. К сожалению, оккупанты очень часто разлучают семьи.

Встреча с Еленой Зеленской

Во время встречи с Владимиром и Еленой Зеленскими обсудили эффективные способы поддержки тех, кто пережил сексуальное насилие во время войны. Первая леди обустраивает центры, куда пострадавшие могут "обращаться, чтобы найти поддержку и двигаться вперед, где о них будут заботиться".

Интересно! Софи Хелен встретилась с жителями Ирпеня и Бучи. По ее словам, люди "помогают своим общинам во времена большого отчаяния и нужды". Истории, рассказанные украинцами, поразили герцогиню. "Я заберу их истории с собой домой – в своем сердце", – сказала она.