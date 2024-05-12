В очаровательном платье спустилась в бомбоубежище: Джамала показала, как объявляла баллы на Евровидении

В этом году спикером от Украины на Евровидении стала Джамала. Она объявила, кому наша страна отдала 12 баллов. После этого певица показала, как все это проходило.

Артистка показала свой очаровательный образ. Кроме того, она рассекретила, где именно объявляла результаты от Украины.

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Как Джамала объявляла баллы Евровидения-2024

Выяснилось, певица делала это в Киеве в бомбоубежище. Представительница от Украины надела длинное платье и накидку с пышными рукавами цвета тиффани, разработанную украинским дизайнером Эльвирой Гасановой.

Киев. Война. Бомбоубежище. Но должны ретранслировать миру смелость Украины. Ретранслировать миру то, что мы боремся и продолжаем жизнь несмотря ни на что. Поздравляю Nemo с блестящей победой. И горжусь нашими девушками,

– подчеркнула знаменитость.

Также исполнительница выразила благодарность alyona alyona, Jerry Heil, Тане Муиньо и всей команде за выступление.

Что известно о Евровидении-2024