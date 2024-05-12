Артистка показала свій чарівний образ. Крім того, вона розсекретила, де саме оголошувала результати від України.

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Як Джамала оголошувала бали Євробачення-2024

З'ясувалося, співачка робила це в Києві у бомбосховищі. Речниця від України одягла довгу сукню та накидку з пишними рукавами кольору тіффані, розроблену українською дизайнеркою Ельвірою Гасановою.

Київ. Війна. Бомбосховище. Але маємо ретранслювати світу сміливість України. Ретранслювати світові те, що ми боремося і продовжуємо життя попри все. Вітаю Nemo з блискучою перемогою. І пишаюся нашими дівчатами,

– наголосила знаменитість.

Також виконавиця висловила подяку alyona alyona, Jerry Heil, Тані Муіньо і всій команді за виступ.

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