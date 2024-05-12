Артистка показала свій чарівний образ. Крім того, вона розсекретила, де саме оголошувала результати від України.
До теми Результати фіналу Євробачення-2024: хто потрапив у п'ятірку лідерів конкурсу
Як Джамала оголошувала бали Євробачення-2024
З'ясувалося, співачка робила це в Києві у бомбосховищі. Речниця від України одягла довгу сукню та накидку з пишними рукавами кольору тіффані, розроблену українською дизайнеркою Ельвірою Гасановою.
Київ. Війна. Бомбосховище. Але маємо ретранслювати світу сміливість України. Ретранслювати світові те, що ми боремося і продовжуємо життя попри все. Вітаю Nemo з блискучою перемогою. І пишаюся нашими дівчатами,
– наголосила знаменитість.
Також виконавиця висловила подяку alyona alyona, Jerry Heil, Тані Муіньо і всій команді за виступ.
Що відомо про Євробачення-2024
- Після тріумфу Loreen у 2023 році, цьогорічний пісенний конкурс відбувся у Мальме, Швеція.
- Пісенний захід пройшов під гаслом "Об'єднані музикою" і мав візуальний мотив, відомий як "Вогні Євробачення".
- Загалом тридцять сім країн змагалися за омріяний кришталевий трофей, серед них і український дует alyona alyona та Jerry Heil, які виконали пісню Teresa & Maria.
- Водночас перемогу здобули представники Швеції – Nemo. Хорватський співак Baby Lasagna посів друге, а представники України вибороли третю сходинку на престижному конкурсі.