Кому наша страна отдала 12 баллов, а кто получил самый низкий результат – узнайте далее на Show 24.
Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024
Баллы от Украины на Евровидении-2024: за кого голосовало нацжури
В этом году украинцы выбирали жюри в Дие. Согласно результатам голосования, выступления оценивали: Елена Тополя, Ирина Горовая, Елена Коляденко, Константин Томильченко, Макс Нагорняк.
Из Киева в прямой эфир включалась победительница Евровидения-2016 – Джамала. Именно она объявила, кому украинцы отдали самый высокий балл – 12.
Итак, результаты голосования профессионального жюри от Украины такие:
- Швейцария – 12 баллов
- Исландия – 10 баллов
- Швеция – 8 баллов
- Германия – 7 баллов
- Франция – 6 баллов
- Литва – 5 баллов
- Хорватия – 4 балла
- Португалия – 3 балла
- Италия – 2 балла
- Люксембург – 1 балл
Результаты голосования жюри от Украины / Скриншот с видео
Каким было выступление Украины в финале Евровидения-2024
В Teresa & Maria воспевается важность объединения женщин, этот трек вдохновлен силой украинок, которым во время войны пришлось пройти много испытаний.
В финале Евровидения-2024 alyona alyona & Jerry Heil поразили невероятным, динамичным номером, который поставила известный режиссер Таню Муиньо.
В конце своего номера исполнительницы призвали к миру и свободе Украины.
Выступление Украины в финале Евровидения-2024: смотрите видео онлайн