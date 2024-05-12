Кому наша страна отдала 12 баллов, а кто получил самый низкий результат – узнайте далее на Show 24.

Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Баллы от Украины на Евровидении-2024: за кого голосовало нацжури

В этом году украинцы выбирали жюри в Дие. Согласно результатам голосования, выступления оценивали: Елена Тополя, Ирина Горовая, Елена Коляденко, Константин Томильченко, Макс Нагорняк.

Из Киева в прямой эфир включалась победительница Евровидения-2016 – Джамала. Именно она объявила, кому украинцы отдали самый высокий балл – 12.

Итак, результаты голосования профессионального жюри от Украины такие:

  • Швейцария – 12 баллов
  • Исландия – 10 баллов
  • Швеция – 8 баллов
  • Германия – 7 баллов
  • Франция – 6 баллов
  • Литва – 5 баллов
  • Хорватия – 4 балла
  • Португалия – 3 балла
  • Италия – 2 балла
  • Люксембург – 1 балл

Евровидение 2024
Результаты голосования жюри от Украины / Скриншот с видео

Каким было выступление Украины в финале Евровидения-2024

В Teresa & Maria воспевается важность объединения женщин, этот трек вдохновлен силой украинок, которым во время войны пришлось пройти много испытаний.

В финале Евровидения-2024 alyona alyona & Jerry Heil поразили невероятным, динамичным номером, который поставила известный режиссер Таню Муиньо.

В конце своего номера исполнительницы призвали к миру и свободе Украины.

Выступление Украины в финале Евровидения-2024: смотрите видео онлайн