Кому наша страна отдала 12 баллов, а кто получил самый низкий результат – узнайте далее на Show 24.

Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Баллы от Украины на Евровидении-2024: за кого голосовало нацжури

В этом году украинцы выбирали жюри в Дие. Согласно результатам голосования, выступления оценивали: Елена Тополя, Ирина Горовая, Елена Коляденко, Константин Томильченко, Макс Нагорняк.

Из Киева в прямой эфир включалась победительница Евровидения-2016 – Джамала. Именно она объявила, кому украинцы отдали самый высокий балл – 12.

Итак, результаты голосования профессионального жюри от Украины такие:

Швейцария – 12 баллов

Исландия – 10 баллов

Швеция – 8 баллов

Германия – 7 баллов

Франция – 6 баллов

Литва – 5 баллов

Хорватия – 4 балла

Португалия – 3 балла

Италия – 2 балла

Люксембург – 1 балл



Результаты голосования жюри от Украины / Скриншот с видео

Каким было выступление Украины в финале Евровидения-2024

В Teresa & Maria воспевается важность объединения женщин, этот трек вдохновлен силой украинок, которым во время войны пришлось пройти много испытаний.

В финале Евровидения-2024 alyona alyona & Jerry Heil поразили невероятным, динамичным номером, который поставила известный режиссер Таню Муиньо.

В конце своего номера исполнительницы призвали к миру и свободе Украины.

Выступление Украины в финале Евровидения-2024: смотрите видео онлайн