Артистка показала свой очаровательный образ. Кроме того, она рассекретила, где именно объявляла результаты от Украины.

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Выяснилось, певица делала это в Киеве в бомбоубежище. Представительница от Украины надела длинное платье и накидку с пышными рукавами цвета тиффани, разработанную украинским дизайнером Эльвирой Гасановой.

Киев. Война. Бомбоубежище. Но должны ретранслировать миру смелость Украины. Ретранслировать миру то, что мы боремся и продолжаем жизнь несмотря ни на что. Поздравляю Nemo с блестящей победой. И горжусь нашими девушками,

– подчеркнула знаменитость.

Также исполнительница выразила благодарность alyona alyona, Jerry Heil, Тане Муиньо и всей команде за выступление.

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