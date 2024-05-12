Артистка показала свой очаровательный образ. Кроме того, она рассекретила, где именно объявляла результаты от Украины.
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Выяснилось, певица делала это в Киеве в бомбоубежище. Представительница от Украины надела длинное платье и накидку с пышными рукавами цвета тиффани, разработанную украинским дизайнером Эльвирой Гасановой.
Киев. Война. Бомбоубежище. Но должны ретранслировать миру смелость Украины. Ретранслировать миру то, что мы боремся и продолжаем жизнь несмотря ни на что. Поздравляю Nemo с блестящей победой. И горжусь нашими девушками,
– подчеркнула знаменитость.
Также исполнительница выразила благодарность alyona alyona, Jerry Heil, Тане Муиньо и всей команде за выступление.
Что известно о Евровидении-2024
- После триумфа Loreen в 2023 году, нынешний песенный конкурс состоялся в Мальме, Швеция.
- Мероприятие прошло под лозунгом "Объединенные музыкой" и имело визуальный мотив, известный как "Огни Евровидения".
- Всего тридцать семь стран соревновались за желанный хрустальный трофей, среди них и украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil, которые исполнили песню Teresa & Maria.
- В то же время победу одержали представители Швеции – Nemo. Хорватский певец Baby Lasagna занял второе, а представители Украины завоевали третье место на престижном конкурсе.