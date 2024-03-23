После новости о раке: брат Кейт Миддлтон умилил обращением к сестре и показал редкое фото
Источник:Джеймс Миддлтон
Известие о раке у 42-летней Кейт Миддлтон шокировало не только мировое сообщество, но и родных принцессы. Так, младший брат Кэтрин, Джеймс Миддлтон, трогательно обратился к сестре и поделился детским архивным фото.
Важно, что на новость о болезни Ее Высочества отреагировал не только Джеймс. Король Чарльз III и принц Гарри с Меган Маркл уже также выразили свои искренние пожелания принцессе Уэльской.
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Какое фото опубликовал Джеймс Миддлтон
Публикация младшего брата принцессы тронула не только изображением маленькой Кейт и Джеймса Миддлтонов во время похода в горы, но и подписью.
За эти годы мы вместе поднялись на многие вершины. Как семья, мы и на этот раз поднимемся вместе с тобой,
– написал он.
Когда и как Кейт сообщила о раке
- 17 января королевская семья сообщила, что принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. Все прошло успешно. Кейт должна была остаться в больнице от 10 до 14 дней прежде чем вернуться домой.
- В тот же день американская телекомпания CNN получила информацию о раке Кейт от людей из близкого окружения королевской семьи. Однако, тогда это никто официально не подтвердил.
- 29 января Кэтрин выписали из больницы и она вернулась домой в Виндзор. Ее Высочество не появлялась долгое время на публике после этого, до момента видеообращения.
- Ее первое фото после операции оказалось отредактированным, что смутило пользователей. Сетью начали распространяться различные слухи о ее исчезновении. Люди думали и о измене принца Уильяма с леди Роуз Генбери, и о пластической операции или даже осложнениях после хирургического вмешательства.
- Однако, послеоперационные тесты обнаружили у нее онкологическое заболевание. Это стало "большим шоком" для принцессы.