После новости о раке: брат Кейт Миддлтон умилил обращением к сестре и показал редкое фото

Известие о раке у 42-летней Кейт Миддлтон шокировало не только мировое сообщество, но и родных принцессы. Так, младший брат Кэтрин, Джеймс Миддлтон, трогательно обратился к сестре и поделился детским архивным фото.

Важно, что на новость о болезни Ее Высочества отреагировал не только Джеймс. Король Чарльз III и принц Гарри с Меган Маркл уже также выразили свои искренние пожелания принцессе Уэльской.

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Какое фото опубликовал Джеймс Миддлтон

Публикация младшего брата принцессы тронула не только изображением маленькой Кейт и Джеймса Миддлтонов во время похода в горы, но и подписью.

За эти годы мы вместе поднялись на многие вершины. Как семья, мы и на этот раз поднимемся вместе с тобой,

– написал он.

Когда и как Кейт сообщила о раке