Адвокаты маркизы распространили официальное обращение от ее имени, отметив ложность сплетен.

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Является ли Роуз Генбери любовницей принца Уильяма

Слухи и теории об отношениях между леди Роуз Генбери и принцем Уильямом начали распространяться еще в 2019 году.

В то же время Стивен Колберт предположил, что исчезновение Кейт Миддлтон может быть тесно связано с новым романом ее мужа, указав при этом на Роуз Генбери.

Боюсь, у меня тревожные новости о королевской семье Англии. Интернет–детективы предполагают, что отсутствие Кейт может быть связано с романом ее мужа Уильяма,
– отмечает Стивен Колберт.

Однако, адвокаты маркизы опровергли все теории интернет–пользователей.

Эти слухи абсолютно неправдивы,
– заявили адвокаты Генбери.

Что известно о леди Роуз

  • Бывшая модель леди Роуз Генбери до замужества работала помощницей депутата от Консервативной партии Майкла Гоува. Ее мужем стал Дэвид Роксэвидж, который является 7 маркизом Чолмондели. А его поместьями управляет сама же Генбери.
  • У супругов родилось трое детей – сыновья Александр и Оливер и дочь Айрис. Они живут в поместье Хоутон-Холл в Норфолке, что в восточной Англии.
  • Семью Роуз Генбери с королевской связана семейной историей: ее бабушка по материнской линии, леди Элизабет Ламберт, была одной из восьми подружек невесты на свадьбе покойной королевы Елизаветы II с покойным принцем Филиппом.