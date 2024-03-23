Важливо, що на новину про хворобу Її Високості відреагував не тільки Джеймс. Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі з Меган Маркл вже також висловили свої щирі побажання принцесі Уельській.

До слова Королева Камілла розповіла про реальний стан Чарльза III після фейкових новин про смерть

Яке фото опублікував Джеймс Міддлтон

Публікація молодшого брата принцеси зворушила не тільки зображенням маленької Кейт та Джеймса Міддлтонів під час походу в гори, а й підписом.

За ці роки ми разом піднялися на багато вершин. Як сім'я, ми і цього разу піднімемося разом із тобою,

– написав він.

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