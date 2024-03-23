Важливо, що на новину про хворобу Її Високості відреагував не тільки Джеймс. Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі з Меган Маркл вже також висловили свої щирі побажання принцесі Уельській.
До слова Королева Камілла розповіла про реальний стан Чарльза III після фейкових новин про смерть
Яке фото опублікував Джеймс Міддлтон
Публікація молодшого брата принцеси зворушила не тільки зображенням маленької Кейт та Джеймса Міддлтонів під час походу в гори, а й підписом.
За ці роки ми разом піднялися на багато вершин. Як сім'я, ми і цього разу піднімемося разом із тобою,
– написав він.
Коли і як Кейт повідомила про рак
- 17 січня королівська родина повідомила, що принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині. Все пройшло успішно. Кейт мала залишитися в лікарні від 10 до 14 днів перш ніж повернутися додому.
- У той же день американська телекомпанія CNN отрималв інформацію про рак Кейт від людей з близького оточення королівської сім'ї. Однак, тоді це ніхто офіційно не підтвердив.
- 29 січня Кетрін виписали з лікарні та вона повернулася додому у Віндзор. Її Високість не з'являлася довгий час на публіці після цього, до моменту відеозвернення.
- Її перше фото після операції виявилось відредагованим, що збентежило користувачів. Мережею почали ширити різноманітні чутки про її зникнення. Люди думали і про зраду принца Вільяма з леді Роуз Генбері, і про пластичну операцію чи навіть ускладнення після хірургічного втручання.
- Однак, післяопераційні тести виявили у неї онкологічне захворювання. Це стало "великим шоком" для принцеси.