Королева Камилла отправилась в двухдневную командировку в Северную Ирландию. Туда она отправилась без мужа, поскольку тот не появляется на публике с рабочими выходами во время лечения.
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Камилла рассказала, как чувствует себя Чарльз III
В Белфасте она зашла в семейный гастроном The Arcadia, где ее встретила продавщица. Она передала монарху открытку с пожеланиями о выздоровлении. Королева поблагодарила и рассказала, что Чарльз III чувствует себя хорошо.
У него все очень хорошо. Он был очень разочарован, что не смог приехать,
– сказала королева Камилла.
Видео из поездки королевы Камиллы:
Король Чарльз III также должен был посетить Северную Ирландию. Но на время лечения он отложил обязанности, связанные с его публичными выходами.
Ранее в сети распространяли слухи о смерти Чарльза III
- 18 марта в телеграм-каналах и медиа появились новости о так называемой "смерти" Чарльза III. Эти сообщения в первую очередь появились в российских пропагандистских СМИ с поддельным скриншотом. Также подобные слухи могли возникнуть из-за того, что в соцсетях распространили информацию о приспущенных флагах в Великобритании.
- Через некоторое время Посольство Великобритании в Украине опровергло информацию о потере. К тому же на официальных страницах не было новостей о смерти короля. Для справки, об этом может объявлять сайт The Royal Family, аккаунт монаршей семьи в социальных сетях и BBC.
- Уже на следующий день король Чарльз III появился на свежих фото живой и в хорошем настроении. Он встретился с ветеранами корейской войны в Букингемском дворце.