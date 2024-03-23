Как оказалось, монарху и его супруге заранее сообщили о состоянии здоровья принцессы Уэльской. Супруги знали и о планах Миддлтон выпустить видеообращение.

Реакция короля Чарльза ІІІ на болезнь Кейт

Король очень гордится тем, что принцесса не побоялась и осмелилась раскрыть свой диагноз на широкую общественность. Более того, он поддерживает с ней "самый тесный контакт" и всеми силами поддерживает ее.

Король и королева продолжат предлагать свою любовь и поддержку всей семье в это трудное время,

– заявил король Чарльз III.

Кто еще из семьи отреагировал на раскрытие диагноза Кейт