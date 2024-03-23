Как оказалось, монарху и его супруге заранее сообщили о состоянии здоровья принцессы Уэльской. Супруги знали и о планах Миддлтон выпустить видеообращение.
Реакция короля Чарльза ІІІ на болезнь Кейт
Король очень гордится тем, что принцесса не побоялась и осмелилась раскрыть свой диагноз на широкую общественность. Более того, он поддерживает с ней "самый тесный контакт" и всеми силами поддерживает ее.
Король и королева продолжат предлагать свою любовь и поддержку всей семье в это трудное время,
– заявил король Чарльз III.
Кто еще из семьи отреагировал на раскрытие диагноза Кейт
- Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что желают принцессе Уэльской прежде всего сил и здоровья. В то же время, как оказалось, супруги "понятия не имели" о заболевании Ее Высочества, но уже "приватно" связались с принцем и принцессой Уэльскими.
- Джеймс Миддлтон, брат Кейт Миддлтон, опубликовал пост с архивными фото Кейт за час до раскрытия ее диагноза. Он пообещал, что "он и в этот раз с ней поднимется на вершину".