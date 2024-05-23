Известная украинская блогерша впервые стала мамой: милое видео из роддома
23 мая 2024, 18:40Читати новину українською
Источник:Даша Евтух
Украинский блогер Даша Евтух, которая прославилась своими юмористическими роликами в тиктоке, где сейчас имеет более миллиона подписчиков, родила первенца. Знаменитость уже поделилась видео из роддома.
Она показала, как ее выписали из больницы. На этих кадрах видно новорожденную дочь инфлюенсера.
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Что известно о ребенке Даши Евтух
Сейчас блогер не рассекретила имя дочери, только показала видео с выписки в роддоме. В ролике видно, что поздравить молодых родителей пришли родные и друзья.
Наконец этот день настал,
– подчеркнула под видео новоиспеченная мама.
Кто еще из знаменитостей недавно стал родителями
- В СМИ появилась информация о том, что Мария Яремчук родила. Такие слухи распространились после того, как в соцсетях опубликовали видео, где певица демонстрирует округлый животик. В то же время официального подтверждения от знаменитости пока нет.
- Американская актриса Хилари Дафф сообщила о пополнении в своей семье – она родила четвертого ребенка, девочку по имени Таунс Мидоу Бейр. Отцом малышки является муж Хилари Мэттью Кома.
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