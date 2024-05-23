Известная украинская блогерша впервые стала мамой: милое видео из роддома

Украинский блогер Даша Евтух, которая прославилась своими юмористическими роликами в тиктоке, где сейчас имеет более миллиона подписчиков, родила первенца. Знаменитость уже поделилась видео из роддома.

Она показала, как ее выписали из больницы. На этих кадрах видно новорожденную дочь инфлюенсера.

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Что известно о ребенке Даши Евтух

Сейчас блогер не рассекретила имя дочери, только показала видео с выписки в роддоме. В ролике видно, что поздравить молодых родителей пришли родные и друзья.

Наконец этот день настал,

– подчеркнула под видео новоиспеченная мама.

Кто еще из знаменитостей недавно стал родителями