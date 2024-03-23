До этого голливудская актриса с мужем воспитывали дочь Реддикс, а теперь у них родился сын. Камерон уже даже рассекретила его имя.
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Что известно о пополнении в семье Камерон Диаз
Актриса опубликовала фото картины с надписью "маленькая птичка мне прошептала". Под публикацией она сообщила о рождении сына Кардинала Мэддена. В то же время знаменитость решила не показывать фото ребенка.
Мы благословенны и рады объявить о рождении нашего сына, Кардинала Мэддена. Он замечательный, и мы все очень рады, что он здесь! Ради безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он действительно милый,
– отметили звездные родители.
Камерон Диаз не раскрыла подробности о дате рождения мальчика. Также пока остается непонятным, рожала ли актриса лично, или воспользовалась услугами суррогатной матери.
Что известно о личной жизни Камерон Диаз
- В 2015 году знаменитость вышла замуж за солиста группы Good Charlotte, Бенджи Мэддена.
- Через несколько лет, в 2018, актриса шокировала поклонников, объявив о своем уходе из актерской карьеры, чтобы посвятить себя семье.
- Уже в 2020 году Диаз сообщила, что у них с Мэдденом родился первенец – девочка, по имени Реддикс.