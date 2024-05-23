Вона показала, як її виписали з лікарні. На цих кадрах видно новонароджену донечку інфлюенсерки.

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Що відомо про дитину Даші Євтух

Наразі блогерка не розсекретила ім'я доньки, лише показала відео з виписки у пологовому. У ролику видно, що привітати молодих батьків прийшлий рідні та друзі.

Нарешті цей день настав,
– підкреслила під відео новоспечена мама.

Хто ще зі знаменитостей нещодавно став батьками

  • У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Марія Яремчук народила. Такі чутки поширилися після того, як у соцмережах опублікували відео, де співачка демонструє округлий животик. Водночас офіційного підтвердження від знаменитості поки немає.
  • Американська акторка Гіларі Дафф повідомила про поповнення у своїй сім'ї – вона народила четверту дитину, дівчинку на ім'я Таунс Мідоу Бейр. Батьком малечі є чоловік Гіларі Меттью Кома.
  • Ще одна голлівудська зірка Камерон Діаз вдруге стала мамою. Акторка народила сина Кардинала Меддена. У знаменитості та її чоловіка також є донька Реддікс.