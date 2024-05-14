Представительница Украины на Евровидении-2014 и дочь знаменитого артиста Мария Яремчук редко выходит на связь с фанами и не показывается на публике. Так же звезда скрывает личную жизнь.
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Мария Яремчук стала мамой, – СМИ
В последние дни в сети обсуждают вероятное отцовство Марии Яремчук. В соцсетях появилось видео, где женщина демонстрирует округлый животик. В прессе утверждают, что этот ролик Мария опубликовала на частной странице, за которой следят только самые близкие.
Мария Яремчук стала мамой / Скриншот с видео
По словам инсайдеров, 8 мая Мария Яремчук уже стала мамой. У звезды якобы родился мальчик. Однако сама артистка не спешит комментировать эти слухи.
Что известно о Марии Яремчук
- Мария Яремчук – дочь народного артиста Украины Назария Яремчука, украинская певица и представительница на Евровидении в 2014 году. Девушка родилась в Черновцах, пела еще с детства.
- Впервые публика узнала о Марии Яремчук на "Голосе страны", куда она пришла в возрасте 19 лет. Она попала в команду Александра Пономарева и заняла 4 место в финале конкурса.
- Мария Яремчук дважды пробовала свои силы в Национальном отборе: в 2013 заняла 5 место, а уже в следующем году победила и представила Украину с песней Tick-Tock. Певица заняла 6 место в финале.
- В 2017 году артистка заявила, что оставляет карьеру из-за тревожности и панических атак в связи со страхом сцены. Это было ее сознательное решение.
- Полномасштабную войну звезда встретила во Львове. Первое выступление Марии Яремчук за долгое время произошло на Евровидении-2023. Она закрывала второй полуфинал с изысканным номером вместе со Златой Дзюнькой и OTOY. После артистка вернулась в шоубиз с новой песней, но с тех пор она не выходит на связь.