Актриса и певица стала мамой в четвертый раз еще 3 мая, но сообщила об этом лишь через несколько дней. Она опубликовала фото с родов, которые происходили дома.

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Хилари Дафф в четвертый раз стала мамой

Хилари Дафф и ее муж Мэттью Кома стали родителями девочки. Звездные отец и мать уже выбрали для нее имя – Таунс Мидоу Бейр.

Я мечтала держать тебя на руках месяцами, и последние 5 дней, когда я узнала о тебе, смотрела на тебя и чувствовала твой запах, были настоящими моментами магии. Мы все любим тебя так, будто ты всегда была здесь, красавица,

– обратилась к дочери актриса.



Хилари Дафф стала мамой / Фото из инстаграма звезды

Хилари Дафф показала, что роды были партнерскими и домашними – она рожала в воде. В комментариях звезду поздравили с пополнением близкие, друзья, коллеги и поклонники.



Хилари Дафф стала мамой / Фото из инстаграма звезды

Что известно о Хилари Дафф