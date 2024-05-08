Актриса и певица стала мамой в четвертый раз еще 3 мая, но сообщила об этом лишь через несколько дней. Она опубликовала фото с родов, которые происходили дома.
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Хилари Дафф в четвертый раз стала мамой
Хилари Дафф и ее муж Мэттью Кома стали родителями девочки. Звездные отец и мать уже выбрали для нее имя – Таунс Мидоу Бейр.
Я мечтала держать тебя на руках месяцами, и последние 5 дней, когда я узнала о тебе, смотрела на тебя и чувствовала твой запах, были настоящими моментами магии. Мы все любим тебя так, будто ты всегда была здесь, красавица,
– обратилась к дочери актриса.
Хилари Дафф стала мамой / Фото из инстаграма звезды
Хилари Дафф показала, что роды были партнерскими и домашними – она рожала в воде. В комментариях звезду поздравили с пополнением близкие, друзья, коллеги и поклонники.
Хилари Дафф стала мамой / Фото из инстаграма звезды
Что известно о Хилари Дафф
- Хилари Дафф – американская певица, актриса и писательница. Она стала популярной еще в детском возрасте, когда начала свою карьеру в кино.
- Из-за медийности звезды, со стороны прессы было приковано безумное внимание и к ее личной жизни. Известно о нескольких романах артистки, однако первый брак Хилари Дафф заключила с игроком НХЛ Майком Комри. В 2012 году она впервые стала мамой – родила сына Луку. Через три года пара развелась.
- В январе 2017 Хилари Дафф закрутила роман с певцом Мэттью Кома. Через 3 года они поженились в Лос-Анджелесе. В 2018 году звезда родила дочь Бэнкс Вайолет, а еще через три года – вторую дочь Мэй Джеймс.