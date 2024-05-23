Она показала, как ее выписали из больницы. На этих кадрах видно новорожденную дочь инфлюенсера.

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Сейчас блогер не рассекретила имя дочери, только показала видео с выписки в роддоме. В ролике видно, что поздравить молодых родителей пришли родные и друзья.

Наконец этот день настал,

– подчеркнула под видео новоиспеченная мама.

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