Анне Тринчер сделали операцию: кадры с операционного стола
13 мая 2024, 21:30Читати новину українською
Источник:Анна Тринчер
Украинская певица Аня Тринчер рассказала, что ей сделали операцию на улучшение зрения. Исполнительница подчеркнула, что это была ее мечта.
К тому же знаменитость показала подписчикам кадры из операционной. Выяснилось, что Аня даже плакала от счастья.
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Что известно об операции Ани Тринчер
Девушке сделали лазерную коррекцию зрения.
Мечта моей жизни осуществилась. Слезы. Счастье,
– отметила артистка.
Известно, что теперь певице придется в течение шести дней носить солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от вредного ультрафиолетового излучения.
Кому еще из звезд недавно делали операции
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