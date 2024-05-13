К тому же знаменитость показала подписчикам кадры из операционной. Выяснилось, что Аня даже плакала от счастья.

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Что известно об операции Ани Тринчер

Девушке сделали лазерную коррекцию зрения.

Мечта моей жизни осуществилась. Слезы. Счастье,

– отметила артистка.

Известно, что теперь певице придется в течение шести дней носить солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от вредного ультрафиолетового излучения.

Кому еще из звезд недавно делали операции