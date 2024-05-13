В понедельник, 13 мая, alyona alyona вместе с украинской делегацией прибыла домой. Одну из представительниц Украины на Евровидении-2024 встретили на железнодорожном вокзале в Киеве.
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Как встретили представительницу Украины на Евровидении-2024
alyona alyona вышла из поезда с ключом в руках – этот символ представительницы Украины использовали, чтобы напомнить о важности восстановления украинских городов, разрушенных российскими ракетами. Также реперша появилась в футболке Free Azovstal Defenders. В этом наряде была украинская делегация в финале Евровидения.
Певицу встретили не только журналисты и еврофаны, но и ее родители. Они тепло обняли дочь и подарили ей цветы. Для alyona alyona это был сюрприз: она не надеялась, что папа и мама приедут встречать ее после музыкального конкурса.
Наконец дома,
– лаконично высказалась о своем возвращении рэперша.
alyona alyona прибыла в Киев: видео
Коротко о Евровидении-2024
- Финал Евровидения прогремел в субботу, 11 мая, в шведском Мальме. Победителями стали представители Швейцарии – Nemo с песней The Code, которые получили 591 балл от зрителей и членов жюри. Второе место получил Baby Lasagna из Хорватии с зажигательным треком Rim Tim Tagi Dim.
- В тройке лучших оказались представительницы Украины – alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Суммарно от жюри они получили 146 баллов и еще 307 баллов от зрителей – вместе 453 балла. Так дуэт украинских исполнительниц сломал стереотип о том, что 2 порядковое место – "смертельное".