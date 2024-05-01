Однако Екатерина Репяхова рассказала, что все же есть хорошие новости. Мужа на днях уговорили на операцию. Что интересно, сделала это не любимая.

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Что Екатерина Репяхова сказала об операции Виктора Павлика

Супруга артиста поделилась, что врачи связались с исполнителем и уговорили его на операцию, которую он откладывал долгое время.

У Виктора Павлика критическая ситуация, он может умереть в любой момент,

– подчеркнула блогер.



Виктору Павлику скоро сделают операцию / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о болезни Виктора Павлика