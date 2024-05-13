До того ж знаменитість показала підписникам кадри з операційної. З'ясувалося, що Аня навіть плакала від щастя.

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Що відомо про операцію Ані Трінчер

Дівчині зробили лазерну корекцію зору.

Мрія мого життя здійснилась. Сльози. Щастя,

– наголосила артистка.

Відомо, що тепер співачці доведеться протягом шести днів носити сонцезахисні окуляри, щоб захистити очі від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Кому ще з зірок нещодавно робили операції