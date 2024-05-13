До того ж знаменитість показала підписникам кадри з операційної. З'ясувалося, що Аня навіть плакала від щастя.
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Що відомо про операцію Ані Трінчер
Дівчині зробили лазерну корекцію зору.
Мрія мого життя здійснилась. Сльози. Щастя,
– наголосила артистка.
Відомо, що тепер співачці доведеться протягом шести днів носити сонцезахисні окуляри, щоб захистити очі від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.
Кому ще з зірок нещодавно робили операції
- У Великдень Надія Матвєєва розповіла, що її мама перенесла хірургічне втручання. Водночас телеведуча сподівається, що тепер з нею все буде гаразд.
- Під час нещодавнього виїзного завдання зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий отримав важке осколкове поранення голови. Згодом захиснику зробили складну операцію і вже після двох тижнів у важкому стані він прийшов до тями та вийшов на зв'язок зі своїми прихильниками. Військовий іронічно зазначив, що "вирулив і тепер буде ви*обуватись, що пролив кров за Україну". Попри довгий шлях до одужання, гуморист висловив полегшення, що найгірше вже позаду.
- Відомо також, що Віктор Павлік, який має вроджену ваду серця, готується до операції. Його дружина Катерина Репяхова підкреслила, що він може померти у будь-який момент, якщо не зробить цього.