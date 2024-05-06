Надежда опубликовала кадр из больницы, где сейчас находится ее родной человек. Поклонники ведущей уже отреагировали на такую неожиданную новость.
К слову Впервые за долгое время: Тарас Тополя растрогал редкими фото с женой и детьми
Что произошло с мамой Матвеевой
В своих соцсетях Надежда показала кадр из больничной палаты, на котором можно увидеть и ее маму. Ведущая решила не рассказывать подробности относительно причины хирургического вмешательства.
Впрочем, она заверила, что все с ее мамой в порядке. Матвеева выразила слова благодарности врачам и поздравила украинцев с Христовым Воскресением.
С надеждой, что после операции самое тяжелое для мамы в прошлом. Благодарна хирургам, врачам, медсестрам, санитаркам. Быть стойкими, чтобы поддержать близких, тех, кто нуждается в помощи, – требование, которое одновременно забирает силы и придает сил. С Пасхой! Христос воскрес,
– поделилась Надежда.
Реакция сети
Поклонники телеведущей пожелали ее маме скорейшего выздоровления. В то же время они поздравила Матвееву с Пасхой в ответ.
- "Здоровья вашей маме и вам! Христос Воскрес!";
- "Надежда, желаем вашей мамочке скорейшего выздоровления! Пусть Ангелы хранители оберегают вас и ваших родных!";
- "Надежда, скорейшего выздоровления маме, а вам сил! Божьего благословения и защиты всей вашей семье! Христос Воскрес!";
- "Божьей Помощи Маме!".
Кто еще из звезд жаловался на состояние здоровья
- Украинский шоумен Владимир Остапчук рассказал, что у него случился нервный срыв. Скорая помощь отвезла его в больницу, где впоследствии ведущего госпитализировали.
- Актриса Екатерина Молчанова призналась, что в начале февраля у нее диагностировали рак груди. Через месяц ей сделали операцию и вырезали опухоль, грудь сохранили. Теперь Екатерина проходит месячный курс радиотерапии.
- Жена Виктора Павлика на днях поделилась, что здоровье ее мужа находится в критическом состоянии из-за врожденного порока сердца. Несмотря на то, что ранее артист противился хирургическому вмешательству, теперь он согласился на операцию на сердце.