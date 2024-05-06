Надежда опубликовала кадр из больницы, где сейчас находится ее родной человек. Поклонники ведущей уже отреагировали на такую неожиданную новость.

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Что произошло с мамой Матвеевой

В своих соцсетях Надежда показала кадр из больничной палаты, на котором можно увидеть и ее маму. Ведущая решила не рассказывать подробности относительно причины хирургического вмешательства.

Впрочем, она заверила, что все с ее мамой в порядке. Матвеева выразила слова благодарности врачам и поздравила украинцев с Христовым Воскресением.

С надеждой, что после операции самое тяжелое для мамы в прошлом. Благодарна хирургам, врачам, медсестрам, санитаркам. Быть стойкими, чтобы поддержать близких, тех, кто нуждается в помощи, – требование, которое одновременно забирает силы и придает сил. С Пасхой! Христос воскрес,

– поделилась Надежда.

Реакция сети

Поклонники телеведущей пожелали ее маме скорейшего выздоровления. В то же время они поздравила Матвееву с Пасхой в ответ.

"Здоровья вашей маме и вам! Христос Воскрес!";

"Надежда, желаем вашей мамочке скорейшего выздоровления! Пусть Ангелы хранители оберегают вас и ваших родных!";

"Надежда, скорейшего выздоровления маме, а вам сил! Божьего благословения и защиты всей вашей семье! Христос Воскрес!";

"Божьей Помощи Маме!".

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