В начале июня инфлюенсерка приехала в родной Тернополь к родителям. Этим поступком она изрядно удивила свою аудиторию.

Не пропустите Для чего такие украинцы, – известная блогер резко высказалась о Тане Пренткович, которая за границей

В то же время Гонковский поделился, что не врал о выезде за границу с помощью системы "Шлях" для волонтеров. Там мужчина проводил встречи с предпринимателями, организовал образовательные события и сборы для Вооруженных Сил Украины.

Впрочем, последний раз блогер пересек границу, чтобы посетить благотворительное мероприятие, но дата его проведения изменилась. Поэтому, Андрей решил поехать на отдых к Тане и ее подруге на Мальдивах.

Я мог остаться сидеть в Варшаве или присоединиться к моей семье, которая была на отдыхе на Мальдивах. Я решил поехать к ним,

– отметил Гонковский.

Как заверил мужчина, он специально не рассказывал об отдыхе в соцсетях, поскольку считал это неуместным. Когда блогер вернулся в Польшу, сеть уже взорвалась от новости о его отдыхе. Пользователи захейтили инфлюенсера и начали ему угрожать.

Впоследствии пара захотела переждать за границей, когда о ней станут меньше говорить. Однако, прошло еще несколько недель и звезды решили переехать.

Это история не про "покинуть Украину", а "остаться на некоторое время за границей". Я не считаю себя предателем. И не считаю, что люди, которые пока не возвращаются в Украину, являются таковыми,

– признался Андрей.

Пренткович и Гонковский о переезде за границу: смотрите видео онлайн

Что известно о переезде Пренткович с Гонковским за границу