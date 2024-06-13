Она также была единственной блогершей-миллионницей, которая публично осудила Пренткович и ее парня за отпуск на Мальдивах во время войны, ведь мужчина выехал на отдых как якобы волонтер.
Не пропустите Я дома, – Таня Пренткович после переезда за границу вернулась в Украину
Теперь Мандзюк отмечает, что с тех пор отказывается от сотрудничества с брендами, которые имеют контракты с Пренткович. По словам Елены, блогера можно наказать только так – потерей сотрудничества и средств.
В разговоре с Раминой Елена подчеркнула, что сейчас идет борьба не за таких украинцев, как Пренткович и ее муж.
А для чего такие украинцы? Без позиции, без нации. Посмотри, сколько у нас классных людей, которые борются за свою независимость, свободу. И они борются точно не за таких, как Таня Пренткович. Это 100%,
– подчеркнула Мандзюк.
Рамина же ответила, что хочет, чтобы деньги оставались в нашем государстве, а Пренткович и ее любимый платили налоги, чем поддерживали экономический фронт.
Их поведение стало примером для других семей, мужчин, как легко можно покинуть Украину, нарушить закон и при этом остаться не наказанными,
– подытожила Мандзюк.
Елена Мандзюк о Тане Пренткович: смотрите видео онлайн
Таня Пренткович с мужем выехала за границу
- В январе 2024 года стало известно, что блогер Пренткович вместе с любимым Андреем Гонковским отдыхала на Мальдивах. Мужчина выехал за границу как волонтер для проведения мероприятия в Варшаве, однако планы изменились и решил присоединиться к семье на острове.
- После огромной волны хейта семья сообщила, что решила уехать из Украины.
- Причиной такого решения стали якобы угрозы, угроза безопасности детей.
- И, как выяснилось, после скандального отпуска, Андрей вообще не возвращался в Украинув, все то время находился в Польше.
- Теперь Пренткович и Гонковский живут в Португалии, продолжая обманывать украинцев в соцсетях.