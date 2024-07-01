На початку червня інфлюєнсерка приїхала в рідний Тернопіль до батьків. Цим вчинком вона неабияк здивувала свою аудиторію.

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Водночас Гонковський поділився, що не брехав щодо виїзду за кордон за допомогою системи "Шлях" для волонтерів. Там чоловік проводив зустрічі з підприємцями, організував освітні події та збори для Збройних Сил України.

Втім, останнього разу блогер перетнув кордон, щоб відвідати благодійний захід, але дата його проведення змінилася. Тому, Андрій вирішив поїхати на відпочинок до Тані і її подруги на Мальдівах.

Я міг залишитися сидіти у Варшаві або приєднатися до моєї родини, яка була на відпочинку на Мальдівах. Я вирішив поїхати до них,

– зазначив Гонковський.

Як запевнив чоловік, він спеціально не розповідав про відпочинок у соцмережах, оскільки вважав це недоречним. Коли блогер повернувся до Польщі, мережа вже вибухнула від новини про його відпочинок. Користувачі захейтили інфлюєнсера та почали йому погрожувати.

Згодом пара захотіла перечекати за кордоном, коли про неї стануть менше говорити. Однак, пройшло ще кілька тижнів і зірки вирішили переїхати.

Це історія не про "покинути Україну", а "залишитися на деякий час за кордоном". Я не вважаю себе зрадником. І не вважаю, що люди, які поки що не повертаються в Україну, є такими,

– зізнався Андрій.

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