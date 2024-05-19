Немножко стыдно, – alyona alyona высказалась о хейте украинцев в сторону Nemo

Рэперша alyona alyona, одна из представительниц Украины на Евровидение-2024, прокомментировала хейт, который получают победители нынешнего песенного конкурса Nemo. Дело в том, что артисты идентифицируют себя как небинарная личность.

К тому же недавно alyona alyona и Jerry Heil решили представить кавер на песню The Code. Таким образом, они поддержали нынешних победителей Евровидения – Nemo.

Не пропустите Мы хотели создать что-то прекрасное, – разговор с Nemo из Швейцарии – победителями Евровидения-2024

Как alyona alyona прокомментировала хейт в сторону Nemo

Alyona Alyona призналась, что чувствует стыд за украинцев, которые начали хейтить Nemo за их решение идентифицировать себя как небинарную личность. Более того, она отметила то, что стоит к ним обращаться как к "они", а не "он".

Немножко стыдно за то, как много украинцев пошли обсуждать его ориентацию, то, как он себя позиционирует. На самом деле не он, а они,

– отметила рэперша.

В то же время артистка подчеркнула, что Nemo заслуженно победили на Евровидении-2024. Песня исполнителей выполняется во время активных прыжков и движения по кругу, что вызывает восторг у Алены. К тому же композиция содержит как оперную часть, так и рэп, что усложняет ее исполнение.

Если бы все эти украинцы закрыли глаза и просто послушали бы, как они поют, то понятно, что человек, который прыгает по кругу, крутится, ездит по нему и нет ни одной погрешности в дыхании, это человек, который заслуживает победы. Плюс четыре октавы и очень хорошая песня, которая также имеет и оперу и рэп,

– поделилась alyona alyona.

Alyona Alyona о хейте в сторону Nemo: смотрите видео онлайн

Что известно о Nemo