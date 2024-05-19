К тому же недавно alyona alyona и Jerry Heil решили представить кавер на песню The Code. Таким образом, они поддержали нынешних победителей Евровидения – Nemo.
Не пропустите Мы хотели создать что-то прекрасное, – разговор с Nemo из Швейцарии – победителями Евровидения-2024
Как alyona alyona прокомментировала хейт в сторону Nemo
Alyona Alyona призналась, что чувствует стыд за украинцев, которые начали хейтить Nemo за их решение идентифицировать себя как небинарную личность. Более того, она отметила то, что стоит к ним обращаться как к "они", а не "он".
Немножко стыдно за то, как много украинцев пошли обсуждать его ориентацию, то, как он себя позиционирует. На самом деле не он, а они,
– отметила рэперша.
В то же время артистка подчеркнула, что Nemo заслуженно победили на Евровидении-2024. Песня исполнителей выполняется во время активных прыжков и движения по кругу, что вызывает восторг у Алены. К тому же композиция содержит как оперную часть, так и рэп, что усложняет ее исполнение.
Если бы все эти украинцы закрыли глаза и просто послушали бы, как они поют, то понятно, что человек, который прыгает по кругу, крутится, ездит по нему и нет ни одной погрешности в дыхании, это человек, который заслуживает победы. Плюс четыре октавы и очень хорошая песня, которая также имеет и оперу и рэп,
– поделилась alyona alyona.
Alyona Alyona о хейте в сторону Nemo: смотрите видео онлайн
Что известно о Nemo
- Представители Швейцарии Nemo смогли одержать победу на Евровидении-2024. Они исполнили песню The Code.
- Артисты получили 591 балл от зрителей и жюри, что принесло певцам победу в песенном конкурсе.
- В 2017 году исполнители начали набирать популярность после премьеры сингла Du.
- Nemo получили 5 наград Swiss Music Awards, а уже в 2024 году они прошли национальный отбор в Швейцарии.
- В то же время на бирюзовой дорожке alyona alyona и Jerry Heil признались, что подружились с Nemo. Тогда певцы намекнули на то, что готовят что-то вместе. Возможно, еврофанам стоит ожидать совместную песню артистов.