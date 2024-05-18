Победители нынешнего Евровидения также делали кавер на песню Teresa&Maria. Поэтому украинский дуэт решил показать свою версию песни The Code.

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Alyona Alyona и Jerry Heil исполнили песню The Code

Alyona Alyona и Jerry Heil решили поздравить победителей Евровидения-2024 Nemo. Так, артистки представили кавер на песню The Code. В своих соцсетях девушки опубликовали видео, на котором поют на английском языке победный трек нынешнего конкурса.

Дуэт смог подарить треку новое звучание, что восхитило Nemo. Исполнители в восторге от кавера дуэта. Они выразили искреннее восхищение пению украинок.

Хотим еще раз поздравить Nemo с заслуженной победой на Евровидении-2024! Восхищаемся вашим талантом и искренностью. А сегодня делимся с вами видео с евровечеринки в Амстердаме, где мы представили Немо собственную версию их песни The Code,

– написал украинский дуэт.

Реакция сети

Еврофаны в восторге от такой работы украинского дуэта. В то же время поклонники подчеркнули искренность Nemo.

"Вы все победители в душе, потому что поддерживаете и не завидуете друг другу, молодцы!!!";

"Они такие позитивные, искренние";

"Мы хотим это услышать на всех стриминговых площадках";

"Когда трек вместе??? Очень ждем";

"Искренние, добрые и талантливые люди, которые радуются успехам друг друга и создают искусство вместе, вот что здесь самое главное".

Что известно о победителях Евровидения-2024 Nemo