До того ж нещодавно alyona alyona та Jerry Heil вирішили представити кавер на пісню The Code. Таким чином, вони підтримали цьогорічних переможців Євробачення – Nemo.

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Як alyona alyona прокоментувала хейт у бік Nemo

Alyona Alyona зізналася, що відчуває сором за українців, які почали хейтити Nemo за їхнє рішення ідентифікувати себе як небінарну особистість. Ба більше, вона наголосила на тому, що варто до них звертатися як до "вони", а не "він".

Трошки соромно за те, як багато українців пішли обговорювати його орієнтацію, те, як він себе позиціонує. Насправді не він, а вони,

– зазначила реперка.

Водночас артистка підкреслила, що Nemo заслужено перемогли на Євробаченні-2024. Пісня виконавців виконується під час активних стрибків і руху по колу, що викликає захват в Альони. До того ж композиція містить як оперну частину, так і реп, що ускладнює її виконання.

Якби всі ці українці закрили очі й просто послухали б, як вони співають, то зрозуміло, що людина, яка стрибає по колу, крутиться, їздить по ньому і немає ні однієї похибки у диханні, це людина, яка заслуговує на перемогу. Плюс чотири октави й дуже гарна пісня, яка також має й оперу і реп,

– поділилася alyona alyona.

Alyona Alyona про хейт у бік Nemo: дивіться відео онлайн

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