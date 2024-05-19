До того ж нещодавно alyona alyona та Jerry Heil вирішили представити кавер на пісню The Code. Таким чином, вони підтримали цьогорічних переможців Євробачення – Nemo.
Не пропустіть Ми хотіли створити щось прекрасне, – розмова з Nemo зі Швейцарії – переможцями Євробачення-2024
Як alyona alyona прокоментувала хейт у бік Nemo
Alyona Alyona зізналася, що відчуває сором за українців, які почали хейтити Nemo за їхнє рішення ідентифікувати себе як небінарну особистість. Ба більше, вона наголосила на тому, що варто до них звертатися як до "вони", а не "він".
Трошки соромно за те, як багато українців пішли обговорювати його орієнтацію, те, як він себе позиціонує. Насправді не він, а вони,
– зазначила реперка.
Водночас артистка підкреслила, що Nemo заслужено перемогли на Євробаченні-2024. Пісня виконавців виконується під час активних стрибків і руху по колу, що викликає захват в Альони. До того ж композиція містить як оперну частину, так і реп, що ускладнює її виконання.
Якби всі ці українці закрили очі й просто послухали б, як вони співають, то зрозуміло, що людина, яка стрибає по колу, крутиться, їздить по ньому і немає ні однієї похибки у диханні, це людина, яка заслуговує на перемогу. Плюс чотири октави й дуже гарна пісня, яка також має й оперу і реп,
– поділилася alyona alyona.
Alyona Alyona про хейт у бік Nemo: дивіться відео онлайн
Що відомо про Nemo
- Представники Швейцарії Nemo змогли здобути перемогу на Євробаченні-2024. Вони виконали пісню The Code.
- Артисти отримали 591 бал від глядачів та журі, що принесло співакам перемогу в пісенному конкурсі.
- У 2017 році виконавці почали набирати популярність після прем’єри синглу Du.
- Nemo отримали 5 нагород Swiss Music Awards, а вже у 2024 році вони пройшли національний відбір у Швейцарії.
- Водночас на бірюзовій доріжці alyona alyona і Jerry Heil зізналися, що подружилися з Nemo. Тоді співаки натякнули на те, що готують щось разом. Можливо, єврофанам варто очікувати на спільну пісню артистів.