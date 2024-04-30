Очень много правок, - alyona alyona и Jerry Heil поделились эмоциями после репетиции в Мальме

27 апреля alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на большой сцене Евровидения-2024 в Мальме. Выяснилось, что их выступление пока еще не совершенно, поэтому нужно его подкорректировать.

Также исполнительницы прокомментировали свои сценические костюмы. Оказывается, их тоже надо трансформировать.

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Что украинки сказали о первой репетиции в Мальме

Как рассказала Алена, сцена выше, чем певицы рассчитывали, из-за чего им пришлось преодолевать больше ступенек, чем предполагалось. Как следствие, по словам реперки, это забирает ее дыхательные силы. Относительно костюмов, исполнительницы поделились, что им все очень нравится, но образы еще нужно усовершенствовать. В частности, несколько подрезать платье Яны.

Очень много правок от сегодняшнего дня. Думаю, что на следующей репетиции вы увидите, по моим подсчетам, в семьсот раз лучше,

– иронично отметила Jerry Heil.

Как прошла первая репетиция alyona alyona и Jerry Heil в Мальме