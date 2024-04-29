Украинская исполнительница alyona alyona совсем скоро будет выступать на сцене Евровидения вместе с Jerry Heil. Из-за волнения звезда жаловалась на состояние здоровья, но в сети пошли слухи о том, что она потеряла голос.

Обратите внимание Перед важной репетицией к Евровидению: alyona alyona напугала фанов ухудшением самочувствия

Потеряла ли голос alyona alyona alyona

Утром alyona alyona alyona вышла на связь в инстаграм-сториз, чтобы опровергнуть сплетни об ухудшении состояния ее здоровья. Рэперша рассказала, что действительно немного охрипла. Но это лишь добавляет звучанию ее голоса изюминки.

Записываю эту сторис для того, чтобы развенчать вчерашний миф какой-то "желтухи" о том, что у меня нет голоса. Кто это распускает? Нельзя захрипеть... Я читаю рэп, и с охрипшим голосом звучу еще привлекательнее и экзотичнее. Все в порядке. У меня есть голос, чувствую себя прекрасно. Немного охрипла, но это не считается,

– рассказала артистка.

Позже alyona alyona снова доказала, что чувствует себя хорошо. Она показалась после тренировки и заверила, что все в порядке.

alyona alyona о своем голосе: видео

Что раньше говорила alyona alyona о своем здоровье