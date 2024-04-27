К тому же девушки показали образы, в которых будут поражать зрителей. Еврофаны уже оценили наряды артисток.

К слову Организаторы Евровидения-2024 показали сцену конкурса этого года: мощное видео с Мальме

Первая репетиция украинского дуэта

Исполнители уже прибыли в Мальме, где совсем скоро споют свой трек на большой сцене. К тому же, они провели первую репетицию с песней Teresa & Maria. Артистки показали свои образы и декорации, которые будут сопровождать их во время выступления.



Первая репетиция alyona alyona и Jerry Heil / Фото с сайта Евровидения

Jerry Heil сменила имидж и показалась с нарощенными длинными волосами в бежевом длинном платье. В то же время аlyona alyona надела серый костюм для выступления на сцене. К образу каждой из артисток дизайнеры добавили элементы доспехов, что символизирует героизм украинцев. Интересно, что освещение во время выступления девушек будет темно-багровое.



Костюмы украинского дуэта на песенном конкурсе / Фото с сайта Евровидения



Образ Jerry Heil / Фото с сайта Евровидения



Костюм alyona alyona / Фото с сайта Евровидения

Еврофаны в восторге от костюмов украинского дуэта. Они засыпали девушек комплиментами.

"Они меня всегда удивляют, но на этот раз они меня поразили, как никогда, обожаю их";

"Выглядят гораздо лучше, чем на отборе";

"Вау, какие костюмы! Вы наша гордость";

"Непревзойденно! Я даже и не ожидал таких костюмов и цветов";

"Божественно! При правильном подходе это будет разрыв".

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