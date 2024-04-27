К тому же девушки показали образы, в которых будут поражать зрителей. Еврофаны уже оценили наряды артисток.
К слову Организаторы Евровидения-2024 показали сцену конкурса этого года: мощное видео с Мальме
Первая репетиция украинского дуэта
Исполнители уже прибыли в Мальме, где совсем скоро споют свой трек на большой сцене. К тому же, они провели первую репетицию с песней Teresa & Maria. Артистки показали свои образы и декорации, которые будут сопровождать их во время выступления.
Первая репетиция alyona alyona и Jerry Heil / Фото с сайта Евровидения
Jerry Heil сменила имидж и показалась с нарощенными длинными волосами в бежевом длинном платье. В то же время аlyona alyona надела серый костюм для выступления на сцене. К образу каждой из артисток дизайнеры добавили элементы доспехов, что символизирует героизм украинцев. Интересно, что освещение во время выступления девушек будет темно-багровое.
Костюмы украинского дуэта на песенном конкурсе / Фото с сайта Евровидения
Образ Jerry Heil / Фото с сайта Евровидения
Костюм alyona alyona / Фото с сайта Евровидения
Еврофаны в восторге от костюмов украинского дуэта. Они засыпали девушек комплиментами.
- "Они меня всегда удивляют, но на этот раз они меня поразили, как никогда, обожаю их";
- "Выглядят гораздо лучше, чем на отборе";
- "Вау, какие костюмы! Вы наша гордость";
- "Непревзойденно! Я даже и не ожидал таких костюмов и цветов";
- "Божественно! При правильном подходе это будет разрыв".
Что известно о Евровидении-2024
- Песенный конкурс пройдет в шведском городе Мальме.
- Первый полуфинал Евровидения состоится 7 мая, второй – 9 мая, а победителя определят уже 11 мая.
- Представительницы Украины готовятся к выступлению с песней Teresa & Maria 7 числа. По словам Jerry Heil, трек олицетворяет единство и позитив, а Мать Тереза является символом добра.
- Билеты на мероприятие уже официально поступили в продажу, их стоимость начинается от 145 шведских крон до 3795 шведских крон. VIP-билеты также доступны, однако вдвое дороже.
- За последними ставками букмекеров, швейцарский певец Nemo с песней The Code вышел в лидеры с 25% шансов на победу. Следом за ним следует Baby Lasagna из Хорватии с песней Rim Tim Tagi Dim и Joost Klein из Нидерландов с композицией Europapa. Итальянка Анджелина Манго с треком La noia занимает четвертое место, а alyona alyona и Jerry Heil замыкают пятерку лидеров рейтинга.