Выяснилось, что Алену подвел голос. Несмотря на это, она вышла на сцену, где с Яной спела Teresa&Maria.
Не упустите Лучше бы не вернулась из плена, – "Птичка" отреагировала на травлю хейтеров
Что известно о самочувствии alyona alyona перед репетицией
Артистка отметила, что стресс и дорога, которая длилась около 26 часов, негативно повлияли на ее голос, из-за чего он стал хриплым.
Я охрипла. Верите ли вы в психосоматику? В то, что на нервной почве организм может что-то делать такое, чего очень сильно вы боитесь, чтобы он это делал?,
– поинтересовалась исполнительница.
alyona alyona рассказала о самочувствии перед первой репетицией к Евровидению / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы
Впоследствии певица поделилась, что большинство ее подписчиков верят в психосоматику. В то же время, несмотря на ухудшение самочувствия, артистка выступила на сцене Евровидения-2024 в Мальме.
Что известно о первой репетиции украинок
- В Швеции Jerry Heil и аlyona alyona спели несколько обновленную композицию Teresa&Maria: добавили исполнение хора, часть с лупером в начале и объединили все в цельную композицию.
- На сцену дуэт вышел в ярких костюмах, призванных олицетворить героизм украинцев.
- Яна предстала с длинными волосами и бежевым платьем, а Алена выбрала серый костюм. В оба образа дизайнеры добавили элементы доспехов.
- Еврофаны выразили восхищение нарядами певиц.
- Освещение во время их выступления было темно-фиолетовым, что придавало особую атмосферу.